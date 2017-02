Martin Johnsrud Sundby vant i Estland

ANNONSE

Martin Johnsrud Sundby suste inn til en ny verdenscupseier under søndagens 15km klassisk fra Otepää i Estland. Nordmannen var helt overlegen gjennom hele rennet.

Han ledet ved hver eneste passering, og økte sin ledelse ned til konkurrentene ved hver eneste passering. Etter 12,5km ledet han med et halvt minutt ned til finske Iivo Niskanen. Til slutt vant han med 37 sekunder ned til finnen.

- Han går som en maskin i motbakkene her i Otepää. Dette er utklassing, sa Jann Post i NRKs kommentatorboks da Johnsrud Sundby begynte å nærme seg mål.

Seigt



Han kom inn på tiden 22:56:6, og Johnsrud Sundby økte dermed ledelsen i verdenscupen, der han fortsatt leder suverent foran russiske Sergej Ustiugov og finske Matti Heikkinen.

- I dag var jeg i god form, og jeg hadde fantastisk ski. Jeg sa til smørerne at vi må dele premiepengene i dag. Jeg gikk ut med holdningen at det ikke var 15km, men nærmere en tremil. Det var farta jeg måtte lete etter, sa Johnsrud Sundby til NRK.

32-åringen var også veldig kritisk til løypen i Estland.

- Det var utrolig seigt føre, du følte jo ikke at du beveget deg i det hele tatt! Man måtte bare trykke på, og i tillegg lese løpet litt. Man må se etter kuler med is i bakkene for å komme seg fremover, så det var en tøff gjennomkjøring, sa Johnsrud Sundby.

God norsk dag



Niskanen endte på andreplass, men det ble en fin dag sett med norske øyne. Hans Christer Holund, som ikke er i den norske VM-troppen sikret seg nemlig tredjeplassen i Otepää.

- Det blir jo norgescup på meg neste helg. Jeg må jo nesten håpe på at det ikke blir VM på meg, for det betyr jo at noen blir syke. Det får vi håpe at ikke skjer. Formen er jo der, og jeg har hatt sjansen til å kvalifisere meg tidligere uten å klare det, sa Holund til NRK.

Niklas Dyrhaug tok den sure fjerdeplassen, men endte foran Heikkinen. Inne på topp ti fant man også Sjur Røthe på åttendeplass, og Didrik Tønseth på niendeplass. Emil Iversen endte som nummer 12.

- Dette var bra, jeg hadde de beste bak meg og gikk mitt løp. Det var brutale forhold der ute! Bløtt og skikkelig dårlig føre. Men jeg er fornøyd med gjennomføringen og formen er bra, sa Dyrhaug til NRK etter dagens renn.

Dermed kan det se ut til at nordmennene har prikket inn VM-formen kun dager før mesterskapet settes i gang i Lahti.