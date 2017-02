Martinsen og Avalanche tapte i New Jersey

ANNONSE

Colorado Avalanche avrunder en mørk uke med fire tap på rad etter 2–3 mot New Jersey Devils.

Andreas Martinsen og Avalanche er på bortekampturné og har nå tapt tre av de fem oppgjørene på fremmed is, i tillegg til at siste hjemmekamp også endte med tap.

Første mål tirsdag, periodens eneste, kom etter drøye to minutter av kampen, 1–0 til Devils ved Pavel Zacha.

Etter første pause utlignet Mark Barberio for Colorado-laget, 1–1 etter 6 minutter og 43 sekunder. Litt over to minutter senere benyttet Devils seg av overtallsspill og tok tilbake ledelsen, målscorer var Andy Greene. Kyle Palmiere økte til 3–1 i 17. minutt.

Avalanches Mikhail Grigorenko reduserte ledelsen til 3–2 rett før pause. Det ble også sluttresultatet etter en målløs tredjeperiode.

Martinsen spilte 9 minutter og 9 sekunder av kampen.

Colorado Avalanche stilte med fersk målvakt, NHL-debutant Jeremy Smith, som fikk spille hele kampen. Han reddet 37 av 40 skudd på mål.

