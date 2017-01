Massimo Cellino selger femti prosent av Leeds United

ANNONSE

Leeds-eier Massimo Cellino har solgt unna femti prosent av eierandelen sin i Leeds United. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. Kjøperen er Aser Group Holding representert ved eier Andrea Radrizzani.

Cellino har vært en kontroversiell figur på Elland Road siden sitt inntok i Yorkshire i 2014. BBC melder at Radrizzani og Cellino har vært i dialog om omkjøpet siden 2014.

- Jeg er kjempefornøyd og stolt over å ha kjøpt femti prosent av en så prestisjetung klubb som Leeds United. Jeg er entusiastisk over utfordringen som ligger foran meg og kommer til å jobbe sammen med Massimo og alle i klubben for å gjøre Leeds så suksessrike som mulig, skriver Radrizzani i en pressemelding.

Cellino har sparket hele seks trenere etter at han tok over den tradisjonsrike klubben, og innrømmet i sommer at han mente han trengte en samarbeidspartner.

- Andrea er ung og tar med seg ny energi så vel som erfaring innen media og fotball, hvilket igjen er fremtiden i alle klubber, sier Cellino selv om sin nye partner.

Tingene har vært tunge for de fleste Leeds-supportere siden nedrykket fra Premier League i 2005/2004-sesongen. Klubben var helt nede på tredje nivå fra 2007 til 2010.

Under Garry Monk ser ting plutselig mye bedre ut for de helhvite. Med 45 poeng etter 25 kamper ligger de på femteplass, kun poenget bak Yorkshire-rivalen Huddersfield.