Mathias Normann ønsker overgang til Eliteserien

Det har vært knyttet stor interesse til Bodø/Glimts midtbanejuvel Mathias Normann. 20-åringen tok Eliteserien med storm forrige sesong, og mange har spekulert på ungguttens fremtid.

Etter at nedrykket med Glimt ble klart var det mange som mente at Normann ville forsvinne. Siden har ting blitt litt stille rundt lofotværingen. Selv innrømmer han at han ikke ser for seg spill i OBOS-ligaen.

- Helt ærlig, så ønsker jeg å spille i Eliteserien. Jeg synes ikke det er nødvendig for meg å spille OBOS-liga. Nå sitter jeg ikke med all erfaringen i verden, så jeg må vente og se, sa Normann til Nettavisen.

Møte med ledelsen



Han forteller at han ikke nødvendigvis forventer å forlate Bodø/Glimt før 2017-sesongen, men at det er det han ønsker.

Dette ønsket har han allerede bragt frem for Bodø/Glimt. Hans far var i møte med ledelsen i desember der de gjorde det klart at de ikke ser for seg en fremtid på nest øverste nivå.

- Faren min har vært i møte med Glimt-ledelsen der vi fortalte litt hva vi tenker, og de fortalte litt hva de tenker. Vi har sagt ifra om at vi mener jeg burde fortsette i Eliteserien, men vi har ikke sagt at det må skje, sa Normann.

Han kunne også fortelle at hans nåværende klubb ikke lukket døren for en mulig overgang.

- Glimt var åpne for en overgang de også, og jeg er åpen for å flytte på meg. Jeg har ikke kommet så langt på å tenke på hvor, sa Normann.

Etter sesongslutt rapporterte VG at Rosenborg hadde sett seg ut nordlendingen som en mulig forsterkning. Selv har ikke Normann hørt noe fra klubber.

- Jeg har ikke hørt noe konkret om interesse, men det er helt sikkert klubber som har forhørt seg. Det som frister for meg er et godt lag i Eliteserien, sa Normann.

Ikke utlandet



Spekulasjonene rundt en overgang til utlandet har også vært tilstede, men midtbanejuvelen selv vil ikke flytte utenlands ennå.

- Nederland har vært nevnt i noen tilfeller, men det har ikke vært noe seriøst. Det er ikke aktuelt for meg å gå til utlandet nå. Jeg er så ung og har kun én sesong i Eliteserien. Det er ikke nok, mener han.

Bodø/Glimt starter sin sesongoppkjøring torsdag. Selv om han ønsker en overgang til Tippeligaen er han ikke skuffet over å være på plass når klubben starter oppladningen til neste sesong.

- Jeg synes ikke det er rart at jeg fortsatt er i Glimt, og man trenger kanskje flere sesonger for å vise stabilitet. Jeg har jo ikke hørt noe enda, så fokuset er fortsatt her. Skjer det noe, så tar vi det som det kommer, sa Normann.

Fra middelmådighet



Selv om han forestiller seg en fremtid på høyere nivå er han klar på at det er flere ting han må bli bedre på.

- Jeg må nok bli en større ledertype og styre spillet i enda større grad. Nå hadde jo ikke Glimt ballen så veldig mye i fjor, ler Normann som likevel syns han tok store steg i fjor.

- Jeg var jevnt over ganske god. Jeg startet som indreløper de første månedene og spilte meg inn på sentral midtbane. Der gikk det virkelig bra, og jeg gikk fra å være en middelmådig spiller til å ta nivået skikkelig, mener Normann.

Under fjorårssesongen spilte Normann 26 av 30 seriekamper for Bodø/Glimt, og styrte gjerne laget fra sin dype midtbanerolle. Han mener hans prestasjoner nå tilsier at det burde være muligheter for Eliteserie-spill også i 2017.

- Det er nok ingen i Glimt som vil spille i OBOS-ligaen, så jeg føler meg ikke alene om det. Jeg har mest lyst til å spille i Eliteserien. Det trenger ikke å være en klubb med så mye ball, men gjerne mer ball enn det Glimt hadde i fjor, sa Normann.