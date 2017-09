Mbappé, Rashford og Dolberg blant de nominerte til årets «Golden Boy»-pris

Flere kjente navn har tidligere vunnet den gjeve prisen.

Tirsdag slapp den italienske avisen TuttoSport listen over de 25 nominerte til den gjeve «Golden Boy»-prisen. Den deles ut hvert år til den spilleren under 21 som har imponert mest hvert år.

Det er 30 journalister, fra diverse aviser i Europa, som stemmer på den spilleren de mener har vært best. De rangerer ut fra det seneste kalenderåret, ikke fjorårsesongen.

Les mer: Tirsdagens Premier League-rykter

Spillere som Wayne Rooney, Isco og Lionel Messi har alle vunnet prisen. Det samme har spillere som Mario Balotelli, Alexandre Pato og Anderson.

Den regjerende «Golden Boy»-vinneren er portugisiske Renato Sanches, som for tiden er utlån til Swansea fra den tyske storklubben Bayern München.

Portugal's Renato Sanchez beats out Jamaican Leon Bailey, England's Marcus Rashford and Dele Alli to Golden Boy Award pic.twitter.com/Z5WFsWqCNU