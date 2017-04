Mer Masters-trøbbel for Spieth

ANNONSE

Den amerikanske golfyndlingen, som har to andreplasser i den prestisjetunge turneringen, sto for en av Masters-historiens mest oppsiktsvekkende sprekker i fjorårets utgave. Spieth ledet med fem slag foran avslutningsrunden, men kastet bort hele ledelsen da han måtte ha sju slag for å komme gjennom det korte hull nummer 12.

Torsdag spilte amerikaneren seg velberget gjennom det samme hullet, men fikk atskillig mer trøbbel på nummer 15. Ni slag ble fasiten på par fem-hullet, og dermed raste Spieth nedover resultatlistene.

23-åringen slo riktignok tilbake med en birdie like etter og endte runden tre slag over par. Det var likevel langt svakere enn hva det kunne ha blitt.

Dermed har Spieth presset på seg foran fredagens runde.

Trøsten var at amerikaneren ikke var alene om å slite på åpningsrunden. Kraftig vind og raske svært greener skapte store utfordringer for spillerne, og kun et fåtall spillere maktet å holde totalscoren under par.

Amerikanske William McGirt åpnet sterkt med en runde fire slag under par.