Messi og Busquets ordnet Barcelona-seieren på folketomt Camp Nou

Lagene spilt for lukkede dører etter søndagens hendelser i Barcelona.

BARCELONA - LAS PALMAS 3-0

Barcelona sikret seg 3-0-seieren over Las Palmas søndag ettermiddag. Kampen ble spilt for tomme tribuner etter søndagens hendelser i Barcelona i forbindelse med uavhengighetsvalget i Catalonia.

Det ble bestemt under en time før kampstart at de to lagene faktisk skulle ta til banen, og ved hjelp av scoringer fra Sergio Busquets og Lionel Messi (2) så tok Ernesto Valverdes menn tre poeng.

Viasport-kommentator Roar Stokke var likevel klar på at det var noe spesielt ved å være på Camp Nou denne søndagen.

- Jeg tror Barcelona-spillerne er prega av å spille uten publikum på tribunen. Det er nesten surrealistisk å kommentere en kamp fra mektige Camp Nou uten en tilskuer. Man får bedre stemning på en treningskamp på La Manga i mars, sa Stokke.

Seieren betyr likevel at Barcelona har til gode å miste poeng denne sesongen i LaLiga. De står med full pott og tabelltopp etter syv kamper spilt.

Las Palmas, på sin side, ligger på 17. plass etter syv kamper spilt. Deres neste kamp er hjemme mot Celta Vigo etter landslagspausen.

Chichizola stenger igjen



Det skulle ta langt tid mellom sjansene på glisne Camp Nou denne søndagen. Barcelona kontrollerte store deler av banespillet, men slet veldig med å komme til de store sjansene.

Lionel Messi fikk mulighetene på et frispark i det 21. minutt, og forsøket hadde god retning. Likevel var keeper Leandro Chichizola med på notene fra sin landsmann.

Hans redning falt dog rett i beina til Luis Suárez, men igjen viste 27-åringen seg stor mellom Las Palmas' stenger, og passet på at det fortsatt stod 0-0.

GLISSENT: Barcelona og Las Palmas spilte for tomme tribuner på Camp Nou.

Sergi Roberto suste avgårde langs høyrekanten og fikk slått et godt innlegg inn i boksen i det 33. minutt. Paulinho hadde kommet på et herlig løp, men hans heading seilet utenfor Chichizolas lengste stolpe.

Las Palmas hadde ikke det aller meste å by på offensivt i den første omgangen, men i det 43. minutt fikk Oussama Tannane fritt spillerom på høyresiden.

Han fikk spilt inn på Jonathan Calleri inne i boksen, og den argentinske spissen hamret ballen i stolpen bak en utslått Marc-André ter Stegen.

Minuttet senere skulle Messi på ny få sjansen ute på høyrekanten, men det ville seg ikke hverken for Barcelona og Messi i løpet av de første 45 minuttene på Camp Nou.

Messi-showet starter



Andre omgangen startet en del bedre for Messi og Barcelona, for i det 46. minutt fikk Messi sjansen på ny fra frispark. Retningen var god, men igjen viste Chichizola hvilken keeper som bor i ham med en mesterlig redning.

I det 48. minutt måtte argentineren på jobb igjen da Ivan Rakitic hamret til på halv volley fra distanse. På ny fikk han klasket ballen til corner for hjemmelaget.

Der skulle det endelig lykkes for Barcelona. Messis corner fant pannebrasken til Sergio Busquets, som overlistet Chichizola i Las Palmas-buret. Barcelona ledet 1-0.

MÅLMAKSIN: Lionel Messi scoret to mål for Barcelona.

Messi burde ha doblet ledelsen for Barcelona i det 55. minutt etter at Suárez fant ham med et herlig inne i boksen. Han fikk ikke vridd headingen sin på mål.

Messi skulle få scoringen sin til slutt. I det 70. minutt ble han spilt lekkert igjennom av Denis Suárez, før han rundet Chichizola og satte ballen i det åpne buret.

Den argentinske trollmannen var i sitt vante scoringshumør, og etter å ha kombinert med Rakitic og Suárez fant han veien forbi Chichizola for andre gang denne ettermiddagen.

Selv om mye i Barcelona ikke kommer til å handle om det som skjedde ute på matta, så kan i hvert fall Barcelona-supporterne smile over tre poeng og 3-0-seier over Las Palmas.

