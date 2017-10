Messi-trippel sikret VM-spill for Argentina etter sjokkstart

Argentina-kaptein Lionel Messi sørget egenhendig for at landet tok seg til neste års VM i Russland med 3-1-seier over Ecuador natt til onsdag.

Tre scoringer fra Barcelona-stjerne og Argentina-kaptein Messi var mer enn nok til å sikre direkte avansement til VM-sluttspillet. Med sin presise venstrefot tok han virkelig tak i et Argentina som åpnet kampen svært nervøst. Med en tupp, et knallhardt skudd i vinkelen og en lobb fjernet 30-åringen all tvil.

1970 er året da Argentina sist gikk glipp av et verdensmesterskap.

Sjokkstart

I den tynne luften i Ecuador var det likevel vertene som åpnet best. Sjokkstarten kom etter 40 sekunder da Romario Ibarra og Roberto Ordones spilte seg gjennom det sovende Argentina-forsvaret. Ibarras 1-0-scoring etterlot en lettere sjokkskadd Sergio Romero i Argentina-buret.

Etter 12 minutter slo Messi tilbake. Ángel Di María spilte flott fram Messi, som tuppet ballen mellom beina på keeper fra kort hold.

Da uret viste 20 minutter, var duoen frampå igjen. En litt for lang pasning fra Di María ble likevel snappet opp av en våken Messi. Den lille magikeren klinket ballen bestemt opp i nærmeste vinkel fra 12–13 meter.

Ecuador åpnet friskt etter hvilen, men etter 17 minutter var det tid for Messi-show igjen. Han utfordret Ecuador-forsvaret før hans avslutning fra 14 meter gikk i en lekker bue over keeper Maximo Banguera.

Ecuador maktet aldri å spille seg inn i kampen igjen, og Argentina kontrollerte inn seieren.

Kvalifiseringen

Seieren sendte Argentina opp på 3.-plass, tre poeng bak Uruguay og 13 poeng bak gruppevinner Brasil.

Chile tapte for Brasil, men lå på 5.-plassen som gir omspill helt til det gjensto 15 minutter. Paulo Guerrero utlignet for Peru mot Colombia og sendte dem forbi chilenerne på bedre målforskjell. Lionel Messi blir å se i neste års VM, men det blir ikke Alexis Sánchez.

Den ekstremt jevne kvalifiseringen i Sør-Amerika endte slik: 1) Brasil, 2) Uruguay, 3) Argentina, 4) Colombia, 5) Peru.

Mest sett siste uken