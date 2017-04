Mesut Özil avslører at han takket nei til tilbud fra kinesisk fotball

ANNONSE

Ryktene rundt Mesut Özils fremtid i Arsenal har vært mange, og det kan se ut til at tyskeren går en usikker sommer i vente. Én ting er likevel sikkert: han drar ikke til kinesisk fotball.

For i sin nye bok, som engelske Daily Mail har fått utdrag fra, snakker han åpent om det sinnsyke tilbudet som tikket inn i fjor. Der skal summene ha vært av den vanvittige sorten.

- Da jeg fikk tilbudet fra Kina så trengte jeg ikke råd, for det var for absurd. Kineserne var klare til å tilby meg 100 millioner pund (rundt én milliard norske kroner) etter skatt over fem år. Det var en eventyrsum som overgikk mine villeste fantasier, skriver Özil.

Les mer: Wenger nekter å gi slipp på superstjernene

Regner man litt på det så ville dette betydd at Özil hadde tjent 380.000 britiske pund i uken etter skatt, eller rundt fire millioner norske kroner. Likevel valgte han å takke nei.

- Likevel tok det meg mindre enn tre minutter til å si nei til tilbud. Min agent ringte og fortalte om tilbudet. Han sa: «jeg tror vi er enige om hva vi skal gjøre, er vi ikke? Du kommer ikke til å vurdere, eller?»

På agentens spørsmål var Özil krystallklar i svaret.

- «Jeg er ikke i nærheten av slutten på min karriere», svarte jeg. «Jeg ønsker fortsatt å vinne trofeer med Arsenal. Jeg vil ikke spille i Kina uansett hvor mye de betaler meg», skriver Özil i sin bok.

Det er likevel et hav av superstjerner som har tatt turen til den pengesterke ligaen. Blant dem er argentinske Carlos Tévez som tjener en liten formue i Shanghai Shenhua. Andre superstjerner i Kina er Oscar, Paulinho og Hulk.

Les mer: Tevez-overgang i boks

Mesut Özil har blitt koblet til flere av verdens største klubber. Chelsea, Manchester United og Juventus er bare et par av klubbene som har vært nevnt i forbindelse med midtbane-magikeren.

Det kan fort gå mot et klubbskifte for 28-åringen, som har kontrakt i Arsenal frem til 2018, men et skifte til Kina virker ikke å stå på agendaen helt enda.