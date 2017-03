Mike Morgan åpner for å forsvare Johaug i CAS-rettssak

ANNONSE

Torsdag ble det klart at Idrettens voldgiftsrett (CAS) har mottatt Det internasjonale skiforbundets (FIS) anke der FIS ber om «rimelig forlengelse» av Therese Johaugs suspensjon.

Hva FIS legger i den forklaringen er fortsatt uvisst, også for Johaug og manager Jørn Ernst, selv om anken ikke kom som noe sjokk.

- Slik som jeg tolker dette så er det jo litt slik de sa i utgangspunktet i anken. Da mente de at suspensjonen var for lav. Det er vel derfor de anket, fordi de ønsker en vurdering av det. Så dette er jo ikke noe nytt for vår del, sa Jørn Ernst til Nettavisen.

I forbindelse med ankensaken sier Ernst, Therese Johaugs manager, at de nå ser på mulighetene for å styrke forsvaret deres med internasjonal erfaring.

- Vi har startet prosessen med å vurdere hva vi trenger i form av kompetanse utover det Christian (B. Hjort) har. Men vi har ingen konkrete mennesker. Vi ser jo etter kompetanse og erfaring fra CAS-systemet, sier Ernst til Nettavisen.

Interessant sak



Et av navnene som har vært nevnt er Mike Morgan. Han er advokaten som blant annet forsvarte Marija Sjarapova da den russiske tennisdronningen ble utestengt i to år for å teste positivt på det forbudte stoffet mildronate.

Han har også representert idrettsstjerner som Alberto Contador, Marin Cilic, Johan Bruyneel, Kolo Touré og Mamadou Sakho.

Etter å ha hatt saken oppe i CAS fikk Morgan redusert Sjarapovas dom fra to år til 15 måneder. Nå åpner han for å representere Johaug, dersom det skulle være ønskelig.

- Basert på det jeg har sett, så er dette en veldig interessant sak. Dersom de skulle spørre meg så ville vi selvfølgelig vurdert å forsvare henne. Slik jeg ser fakta så virker det ikke på meg som utøveren har gjort så mye feil her. På den annen side så tror jeg FIS kanskje er litt ivrige, men igjen, og dette vil jeg fremheve, er kun slik jeg ser faktaene nå, sa Morgan til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ÅPNER FOR Å TA SAKEN: Mike Morgan.

Han sier at han var overrasket over FIS' valg om å anke Johaugs sak, spesielt fordi det nå eksisterer en risiko der Johaug kan unnslippe utestengelse i det hele tatt.

- Etter det jeg vet, så var jeg overrasket over at FIS ønsket å ta en sjanse på å anke saken, ikke minst fordi når du har anket til CAS så er det en sjanse for at hun gjøre en «cross-appeal». Hvilket er en risiko fordi dersom de ønsker en lengre utestengelse, så kan de plutselig sitte igjen med det motsatte, sa Morgan.

Han forteller at han er usikker på grunnlaget for en anke fra FIS, spesielt med tanke på den saken Johaug sitter med.

- Dessverre vet jeg ikke rundt faktaene i saken til å kunne si noe konkret. Basert på det jeg har sett, så føler jeg at hun hadde en god sak til å slippe utestengelse i det hele tatt, sa Morgan som også utdypet hvorfor han tror Johaugs sak er god.

- Vanligvis så ser man på hvor mye feil hun har i å ha valgt en lege til å sjekke stoffet, ikke hvor mye feil hun har i å ha brukt det. Om det er en kvalifisert lege, som er involvert i sport og vet hva han gjør, så virker det rimelig for meg at hun har stolt på legens valg om stoff hun burde bruke.

At Morgan er positiv til saken er noe Ernst mener kan love godt inn mot ankesaken, men sier lite om han er en aktuell mann å hente inn.

- Det er jo positivt at han, som har en bred erfaring fra CAS-saker, mener at vi har en god sak. Så får vi vurdere om dette er noe å gå videre med. Det har jeg ingen kommentar til nå sier Ernst.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HAR FORSVART STJERNER: Alberto Contador og broren Fran, med Mike Morgan i bakgrunnen.

Ingen kontakt



Heller ikke Johaugs advokat, Christian B. Hjort, vil si noe om Morgan er en person de har hatt på lista nå mens de ruster seg opp mot ankesaken.

- Vi ønsker å konsultere med folk som har erfaring fra CAS, og noe mer enn det ønsker jeg ikke si. Jeg ønsker ikke å si noe om hvorvidt Mike Morgan er en aktuell person i dette, sier Hjort til Nettavisen.

Han er likevel klar på at det vil være essensielt for dem å hente inn aktører som har vært borti CAS' system tidligere.

- Vi ønsker å forberede ankerunden på best mulig måte og innhente den kompetanse vi mener vi trenger. Det er naturlig for oss å ta kontakt med folk som har erfaring fra CAS, hvilket vil bety advokater utenfor Norge, sier Hjort.

Morgan er veldig klar på at han ikke har hørt noe fra Johaug, men at saken er en han anser som spennende for sitt vedkommende.

- Man vet aldri hvem man hører fra. Vi blir kontaktet i alle mulige saker verden rundt helt uventet. Så dersom jeg blir kontaktet her så blir jeg ikke overrasket. Men så langt har vi ikke hørt noe.

- Men dersom du blir spurt så er det verdt å tro at dette er en sak du ville tatt?

- Ja.

Både Hjort og Ernst bekrefter ovenfor Nettavisen at de enda ikke har fått noen tidsrom for når ankesaken begynner.