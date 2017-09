Mikkelsen blir fast Hyundai-fører

Rallyføreren Andreas Mikkelsen er strålende fornøyd etter å ha sikret fabrikkontrakt med Hyundai Motorsport ut 2019-sesongen.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i WRC (rally-VM) for fullt, og jeg gleder meg stort til å være en del av Hyundai Motorsport, sier Mikkelsen i en pressemelding.

28-åringen har stått uten fast arbeidsgiver siden Volkswagen valgte å legge ned sin rallysatsing før årets sesong. Siden har han fått kjøre tre VM-runder for franske Citroën, før det altså ble en langsiktig avtale med Hyundai.

– Denne kontrakten betyr enormt mye for meg. Nå kan jeg senke skuldrene i visshet om at jeg de neste to sesongene kan være med og slåss om VM-tittelen. Man må være i et ordentlig fabrikkteam for å kunne det, og jeg anser Hyundai for å være det beste teamet med den beste bilen, sier Mikkelsen.

Fra og med Rally Spania neste helg blir Oslo-mannen og kartleser Anders Jæger å finne i en Hyundai i20 i VM-sirkuset. Duoen har testet bilen, men Mikkelsen sier det vil ta litt tid å bli kjent med den.

– Det er en fantastisk motivasjon å vite at jeg nå får muligheten i en vinnerbil. Jeg kjente med én gang under testen at dette er en bil det er mulig å vinne med. Samtidig er det ikke bare å hoppe inn i en ny bil og kjøre fort fra første meter. Jeg er imidlertid blitt lovet så mye testing som mulig, og med noen gode tester før Rally Spania håper jeg at jeg kan kjempe blant de beste allerede der, sier han.

