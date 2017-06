Mjøndalen snudde kampen og slo ut Strømsgodset

ANNONSE

MJØNDALEN - STRØMSGODSET 2-1

Mjøndalen lå under etter den første omgangen, men scoringer av Ousseynou Boye og Amahl Pellegrino sørget for en aldri så liten cupbombe da Mjøndalen slo ut erkerival Strømsgodset 2-1.

Marcus Pedersen ordnet ledelsen for eliteserielaget i den første omgangen, men det ville seg rett og slett ikke for Tor Ole Skulleruds menn på Isachsen Stadion.

I løpet av åtte minutter fant Mjøndalen veien til nettmaskene to ganger, og så seg aldri tilbake. Strømsgodset gjorde et tappert forsøk på å skape ny spenning i «Ælv Classico», men det ville seg ikke.

Dermed slo OBOS-ligalaget Mjøndalen ut Strømsgodset fra Eliteserien i lokalderbyet i Nedre Eiker.

Og det skulle ikke ta lang tid før ertingen begynte på sosiale medier mellom lagets profiler.

Tidligere denne sesongen ertet Godsets Marco Tagbajumi Mjøndalens Mads Hansen med at han er «en bedre komiker enn fotballspiller». Etter dagens kamp svarte Hansen med å legge ut bilde av tweeten og teksten «2-1».

Med 2-1 kan bruntrøyene fra Mjøndalen gjøre seg klare for cupens fjerde runde. Der venter en ny hjemmekamp mot et nytt eliteserielag. De får nemlig besøk av Brann.

Scoring før pause



Det var Strømsgodset som kom best i gang i lokaldebryet i cupens tredje runde, og spesielt Lars-Christopher Vilsvik på Godset-backen virket toneangivende for gjestene.

Ved flere anledninger kom han seg til innleggsposisjoner, men slet med å finne lagkameratene med sine vanligvis så presise pasninger. Dermed måtte Strømsgodset vente lenge på sin første kvalifiserte sjanse.

Mens Mjøndalen presset på skulle Vilsvik endelig finne Kristoffer Tokstad inne i boksen med et innlegg, men 25-åringen blåste sitt forsøk godt over Mjøndalen-målet.

Sondre Solholm Johansen stod for Mjøndalens desidert største sjanse da han ruvet høyest på et innlegg. Hans heading smalt uansett i tverleggeren og ble til slutt ryddet unna.

Like før pause skulle bortelaget fra Drammen endelig finne veien til nettmaskene. Erik Ulland Andersens corner var presis og i lufta ruvet Marcus Pedersen høyest. Hans stusset ballen videre, og fikset 1-0 i lokalderbyet.

Det resultatet skulle også stå seg til pause da dommer Tom Harald Hagen blåste av for de første 45 minuttene av «Ælv Clásico».

Åtte minutter, to mål



I den andre omgangen skulle hjemmelaget fra Mjøndalen vise hva som virkelig bor i dem, for etter å ha satt inn et aldri så lite press, så skulle Strømsgodset omsider bryte sammen.

Etter mye klabb og babb så endte ballen ute hos Pontus Silfwer. Hans innlegg var presist, og Ousseynou Boye fikk omsider stokket beina sine inne i Godset-boksen.

Hans skudd var knallhardt og umulig for Espen Bugge Pettersen i Strømsgodset-målet. Dermed hadde Mjøndalen utlignet etter timen spilt.

Og Boye skulle vise seg å være utslagsgivende for hjemmelaget, for bare åtte minutter senere tråklet han seg vei igjennom Godset-boksen og fikk lagt herlig inn til Amahl Pellegrino.

Han satte avslutningen enkelt forbi Bugge Pettersen i mål og sendte Isachsen Stadion til himmels. Mjøndalen hadde snudd kampen mot erkerivalen.

Bassel Jrardi gjorde to mål mot Skeid i siste runde, og med ti minutter igjen på klokka hadde han muligheten til å utligne da Tokmac Nguen fant han med et flott innlegg. Han blåste sitt forsøk godt over mål.

Det ville seg ikke for Strømsgodset, og dermed kunne Mjøndalen strekke hendene i været og feire avansement til cupens fjerde runde etter å ha slått erkerivalen 2-1.