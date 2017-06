Moa kom «selvsagt» på scoringslista da Vålerenga slo Lillestrøm 3-1

ANNONSE

VÅLERENGA - LILLESTRØM 3-1

ULLEVAAL (Nettavisen): Vålerenga tok imot Lillestrøm til byderby på Ullevaal for siste gang før de flytter til ny stadion på Oslo øst. Hjemmelaget fikk både Ghayas Zhid og Robert Lundström tilbake etter karantene, mens Lillestrøm måtte klare seg uten toppscorer Erling Knudtzon.

Lindkvist i pølseboden - men slår tilbake



Vålerenga kontrollerte ballen mest i innledningen av kampen, men lyktes ikke med å komme til gode muligheter. Etter 13 minutter var det derimot Lillestrøm som skulle vise seg som effektive, ved å score på sin første sjanse i kampen.

Ifeyani Matthew satte opp Aleksander Megalvis på høyresiden. Han sendte Rasmus Lindkvist ut i pølseboden med en dragning på høyresiden og slo et godt lavt innlegg. Inne foran mål ventet Fredrik Krogstad som sendte Lillestrøm i ledelsen med sitt første seriemål for sesongen.



Lillestrøm hadde god kontroll på Vålerenga-angriperne og lå kompakt med velkjent lav presshøyde, men etter 23 minutter sprakk det opp. Rasmus Lindkvist passerte Aleksander Megalvis på venstresiden, som en «takk for sist» etter Lillestrøms scoring. S

vensken slo et godt innlegg og foran mål ventet Ghayas Zahid som skled inn Vålerengas utligning. To sjanser og to mål i kampen etter 23 minutters spill. Første omgang på Ullevaal var virkelig en oppvisning i effektivitet.

Kampens tredje kvalifiserte målsjanse kom etter 27 minutter. Rasmus Lindkvist igjen på farten langs Vålerengas venstreside. Servitøren fra utligningsmålet slo enda et godt innlegg i Lillestrøms boks.

Der fant han en høythengende Mohamed «Moa» Abdellaoue som sendte Vålerenga i ledelsen og samtidig doblet sitt antallet seriemål i år.

Vålerenga-klanen sang «Stille i fjøset» i retning Lillestrøm-fansen og Moa demonstrerte igjen at Lillestrøm er en av hans favorittmotstandere. På syv kamper mot Kanarifuglene, står han med seks scoringer så langt.

Troa på Moa



Etter 34 minutter var Moa farlig frempå igjen, men innlegget hans nådde ikke helt frem til lagkamerat Herman Stengel i feltet. Etter litt tamme ti minutter fikk kampen virkelig karakter med scoringer og temperatur på banen, mens begge lags fans gjorde sitt ytterste for å synge lagene frem.

Spesielt Ghayas Zahid og Ifeyani Matthew fikk kjenne at taklingene i et byderby kanskje er litt tøffere enn i en vanlig seriekamp.

Vålerenga beholdt ballen mye i hele omgangen og forsøkte å sette opp Moa og Zahid, men fikk det vanskelig mot et kompakt Lillestrøm-forsvar. Etter 38 minutter skrek spillerne på straffe da Moa headet ballen ned til Zahid utenfor feltet.

Han forsøkte å få med seg ballen, som spratt opp i armen til Marius Amundsen i LSK-forsvaret. Publikum og spillerne skrek på hands, men dommer Svein Oddvar Moen vinket korrekt spillet videre.

Rett før pause fikk Vålerenga og Zahid en stor mulighet. Bård Finne avanserte på venstrekanten og spilte frem Zahid innenfor 16-meteren. Sistnevnte skulle bare smelle til fra syv meter, men var litt for sen på avtrekkeren og en Lillestrøm-forsvarer fikk avverget.

Minuttet etter markerte Lillestrøms Simen Kind Mikalsen seg på motsatt halvdel. Han dro seg fint innover langs 16-meteren før han fyret av et skudd som ble enkelt for Vålerenga-keeper Robert Sandberg.



Lagene gikk til pause på stillingen 2-1 til Vålerenga etter en underholdende første omgang.

Etter 48 minutter var det klart for andre omgangs første målsjanse. Vålerenga kontret, Moa ble felt, men spillet gikk videre. Ballen havnet hos Ghayas Zahid på høyresiden, som fant Rasmus Lindkvist på motsatt side i feltet.

Alene mot keeper ble vinkelen for vanskelig og avslutningen rullet havnet nærmere innkast enn mål.

Finne fant nettmaskene

Vålerengas nummer elleve, Bård Finne, var spent før sitt første derby mot Lillestrøm. Og etter 51 minutter gjorde han sitt beste for å skyte seg inn i Vålerenga-fansens hjerter.

Han mottok ballen på kanten av 16-meteren, la ballen til rette og fyrte av et skudd som satt i bortre hjørnet. 3-1 til Vålerenga og Finnes fjerde scoring for sesongen.

To minutter etter var Chigozie Udoji og Fredrik Krogstad farlig frempå med gode kombinasjoner innenfor Vålerengas felt, men avslutningen ble avverget av forsvaret.

Lillestrøm fremstod med langt mindre defensiv trygghet i andre omgang, og etterlot store rom for Vålerengas overganger. I jakten på redusering var bordet dekket for Vålerengas hurtige kontringsspillere.

Etter 59 minutter trodde de fleste på Ullevaal at Moa hadde økt Vålerengas ledelse. Et godt innlegg fra Ghayas Zahid fant Moa foran mål, som brystet ballen i nettet, men på sidelinjen stod assistentdommeren med flagget oppe.



Daniel Fredheim Holm avanserte langs hjemmelagets høyreside etter 71 minutter. Han fant Robert Lundström som kom på en overlapp. Inne foran mål ventet flere Vålerenga-spillere, og ballen landet hos Bård Finne som ikke kom til en skikkelig avslutning.



Arne Erlandsen byttet etterhvert ut begge sine spisser, men verken Tomas Malec eller Bajram Ajeti klarte å true Vålerenga-forsvaret nevneverdig.

Rett før slutt kom Ajeti nesten alene mot keeper Sandberg men pasningen ble for hard. Hovedstadslaget fortsatte å være farlige på kontringer. Presisjonen og førstetouchen var det som hindret innbytter Magnus Grødem, en scoring etter bare ett minutt på banen.



I kampens siste minutter fikk Grødem enda en sjanse, men alene med Lillestrøm-keeper Arnold Origi var sistnevnte raskest og fikk klarert.

Underholdende derby

Strålende sol i hovedstaden og bra trøkk fra begge lags supportere på tribunen. Rammen var satt for det siste byderbyet på Ullevaal stadion i Eliteserien. Og aktørene på banen gjorde sitt beste for å sørge for god underholdning.

Etter 13 minutter stilnet Fredrik Krogstad hjemmefansen og sendte Lillestrøm i ledelsen etter nydelig forarbeid fra Aleksander Megalvis. Elleve minutter senere var rundingsbøyen fra Lillestrøms mål, Rasmus Lindkvist servitør da Ghayas Zahid satte inn Vålerengas utligning.

Hjemmelaget ga seg ikke der og brukte bare tre minutter på å ta ledelsen. Lindkvist var igjen servitør og slo et godt innlegg som Moa banket i mål med pannebrasken.

I andre omgang fikk bergenseren Bård Finne markert seg i sitt første Lillestrøm-derby som Vålerenga-spiller. Han økte hjemmelagets ledelse til 3-1 på et godt skudd fra 17 meter.

Seieren kunne vært langt større da vanligvis så gjerrige Lillestrøm ga Vålerenga store rom og kontringer utover i kampen.

