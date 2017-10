Mohamed Salah ble den store helten da Egypt kvalifiserte seg til VM

Egypt er klare for sitt første VM siden 1990.

EGYPT - REPUBLIKKEN KONGO 2-1

Egypt er klare for VM i Russland etter å ha slått Republikken Kongo 2-1 søndag. Mohamed Salah ble den store helten med sine to scoringer, den siste kom langt inne i overtiden av den andre omgangen.

Egypt tok ledelsen like etter timen spilt før Arnold Bouka Moutou dempet gledesscenene i Kairo med utligningen like før slutt. Salah skulle uansett bli den store helten da han banket straffen i mål like før full tid.

Dermed blir stjerner som nevnte Salah, Arsenal Mohamed El-Neny og West Bromwichs Ahmed Hegazy å se når mesterskapet sparkes i gang neste sommer.

That feeling when you help your country qualify for their first @FIFAWorldCup since 1990 🙌



Congratulations, @ElNennyM and Egypt 🇪🇬 pic.twitter.com/JiWv0jwcv3 — Arsenal FC (@Arsenal) October 8, 2017





Dette er første gang Egypt har kvalifisert til VM siden Italia-VM i 1990. Den gangen røk de ut i gruppespillet etter å ha endt sist i gruppe med England, Irland og Nederland.

Den nord-afrikanske nasjonen ansees likevel som et av landene som virkelig har underprestert de siste årene. De har nemlig vunnet Afrikamesterskapet fire ganger (1998, 2006, 2008 og 2010) siden sist de var med i VM.

De er dermed det 14. laget som er klare for VM, og det andre fra Afrika som nå kan innkassere sine billetter til Russland. Lørdag ble det klart at Nigeria er klare for VM for sjette gang.

Landene som så langt er kvalifisert for VM i Russland:

Europa:

Russland (vertsnasjon)

Belgia

Tyskland

England

Spania

Polen

Sør-Amerika:

Brasil

Nord-Amerika:

México

Costa Rica

Asia:

Japan

Sør-Korea

Saudi Arabia

Afrika:

Nigeria

Egypt

