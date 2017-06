Molde beseiret KFUM Oslo i cupens tredje runde

ANNONSE

KFUM OSLO - MOLDE 1-2

Det lå an til en cupbombe da KFUM Oslo, som til daglig spiller i andredivisjon, ledet 1-0 med en halvtime igjen på klokka mot Molde. Fredrik Brustads to scoringer sørget for 2-1-seieren for Molde.

KFUM-kaptein Sondre Sortesviks scoring var av det helt vanvittige slaget da han lobbet inn ballen fra rundt 25 meter i den første omgangen. Det skulle ikke holde for Oslo-klubben.

Brustad fant nemlig nettmaskene to ganger på kort tid rundt timen spilt, og ordnet avansement for Ole Gunnar Solskjær og hans guttter. De kan nå gjøre seg klare for cupens fjerde runde.

Der venter en tur til eliteserielaget Haugesund. De to har møttes tidligere denne sesongen på Haugesund Stadion. Den gangen endte oppgjøret 0-0.

Sjokket



Det var Molde som kom best i gang på KFUM Arena, men slet med å skapte de store sjanse på andredivisjonslaget fra Oslo. De måtte vente helt til halvtimen på sin første kvalifisert mplsjanse.

Christian Remmer slo inn fra høyre og inne i boksen lurte Ottar Magnus Karlsson. Islendingen var først på ballen og fikk hamret skuddet sitt mot KFUM-målet.

Heldigvis for Oslo-klubben fant ballen kun aluminiumen over keeper Orhan Simsek. Uansett virket det som kun et spørsmål om tid før Molde skulle finne nettmaskene.

Kun få minutter senere var det Sander Svendsen som skulle sette en støkk i «Kåffa». Han fikk nemlig ballen på ti meter og fikk sendt i vei et skudd. Denne gangen var Simsek kjapt nede og fikk avverget.

Der Molde ikke fikk scoret skulle KFUM vise seg langt mer effektive. Og fem minutter før pause skulle kaptein Stian Sortevik vise at det bor store kvaliteter i han.

For på 25 meter vendte han vekk en Molde-forsvarer før han på lekkert vis lobbet ballen i målet bak en lamslått Andreas Linde. Molde-keeperen rikket seg ikke en tomme da ballen kysset undersiden av tverleggeren og landet i buret.

Dommer Anders Gjermshus kunne sende lagene til pause på stillingen 1-0 til KFUM, som nå kun var 45 minutter var å slippe rundens aller største cupbombe mot Ole Gunnar Solskjærs Molde.

Brustad snur



Molde fortsatte å presse på og i det 56. minutt burde Erling Håland ha utlignet for moldenserne. Hans sjanse fra fem meter ble mesterlig reddet av en reaksjonssterk Simsek.

Kun minutter etter skulle Molde finne endelig finne veien til mål. Remmers innlegg fra høyre var flott, og Fredrik Brustad hadde en enkel jobb med å sette inn 1-1 etter 58 minutter.

Og kun få minutter etter var Brustad på farten igjen. Etter å ha blitt spilt fri i bakrom hadde den tidligere Stabæk-spissen en enkel jobb da han bredsidet inn 2-1.

Ti minutter før slutt var Molde nær ved å punktere da Eirik Hestad sendte i vei et skudd, da Simsek sto litt for langt ute. Heldigvis for KFUM-keeperen rakk han tilbake og fikk slått skuddet i stolpen.

Flere sjanser skulle det ikke bli på KFUM Arena. Dermed kan Molde glede seg til neste runde av cupen. Der møter de Haugesund.