Molde slo Kristiansund i årets første kamp i Eliteserien

KRISTIANSUND - MOLDE 0-1

KRISTIANSUND (Nettavisen): Molde sørget for at det ikke ble noen god start på årets sesong for elitseriedebutant Kristiansund. Fredrik Brustads scoring tidlig i andre omgang gav Ole Gunnar Solskjærs 1-0-seier mot KBK.

Det var en tett og jevn affære i den første omgangen, men anført av Björn Bergmann Sigurdarson og Fredrik Brustad fant sistnevntes heading veien til nettmaskene i det 52. minutt, etter islendingens presise innlegg.

Likevel var det Sigurdarsons andre omgang som imponerte mest. Etter å ha slitt de første 45 slo han virkelig tilbake.

- Det er som om det er en helt annen spiller som kom ut etter pause, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim om det han hadde sett fra Moldes islending i kampen.

Kristiansund kjempet med nebb og klør for å finne en utligning, men det ville seg ikke. Det sure været, regnet og vinden oppsummerte dessverre hjemmelagets første kamp på toppnivå.

Dermed har Molde fått den åpningen på årets eliteserie de aller helst ønsket. «Molde på topp» jomet godt fra borteseksjonen, for etter årets første 90 minutter er det nemlig Solskjærs menn som leder Eliteserien.

Eventyrlige sjanser

Det kunne blitt en helt katastrofal start på eliteserietilværelsen for Kristiansund i den første omgangen. For etter kun to minutter fikk ikke hjemmelaget klarert en lang ball fra Molde-keeper Andreas Linde.

Fredrik Brustad var kjapp til å oppfatte situasjonen, og var alene med KBK-keeper Sean McDermott. Den rutinerte spissen hadde hele målet å sikte på, men avslutning fant kun reklameskiltene på Kristiansund Stadion.

Det startet i et voldsomt tempo mellom de to rivalene, og kun to minutter senere klarte Sondre Sørli å finne målsniken Daouda Bamba inne i Molde-boksen. Avslutningen ble likevel rensket unna av Molde.

Etter 12 minutter skulle Molde på ny ha tatt ledelsen da KBK-forsvaret igjen slet. Eirik Hestad fikk slått inn fra høyre, og det virket nesten for enkelt for Björn Bergmann Sigurdarson.

Islendingen var helt alene på blank kasse, og kunne bare bredside ballen i nettet, men feilberegnet innlegget som seilet unna. Nok en gang slapp hjemmelaget med skrekken.

Etter kvarteret var det Kristiansunds tur til å få en stor sjanse på bakerste stolpe. Aliou Colys innlegg fant en umarkert Sørli på bakerste stolpe, men avslutningen ble plassert godt over mål.

Regnet høljet ned på Kristiansund Stadion, og den sure vinden gjorde at forholdene ble vanskeligere og vanskeligere. Moldes direkte spillestil ble ryddet opp av KBK, mens hjemmelaget aldri fikk bygget opp noen skikkelig sjanse.

Hjemmelaget hadde likevel Kamer Qaka som vartet opp med herlige såledragninger og «rabona»-pasning. På det andre laget virket Babacar Sarr som en levende vegg der han stoppet alt som kom sin vei.

Sørlis frispark like før pause suste over Lindes mål, og oppsummerte at det var to lag som hadde nullet ut hverandre etter en heseblesende start på årets eliteserie.

Tom Harald Hagen sendte to frosne lag til garderoben etter de første 45 minuttene. Det stod 0-0 etter første omgang mellom Molde og Kristiansund.

Superspissene

Slet Molde med å finne nettet i den første omgangen så skulle det ikke ta lenge i den andre. I det 52. minuttet fant nemlig Sigurdarson en flekke med rom like utenfor boksen, og innlegget var nydelig.

Bak to KBK-forsvarere lurte Brustad som enkelt kunne styre ballen i det motsatte hjørnet. Dermed stod Molde og Fredrik Brustad for det første målet i årets eliteserie.

- Det er et praktfullt innlegg og en praktfull avslutning. Han henger i lufta der inne og bare styrer ballen i mål, sa Kenneth Fredheim fra Eurosports kommentatorplass.

Óttar Magnús Karlsson burde ha hamret ballen i mål i det 68. minutt da han ble spilt fri inne i KBK-boksen. Den islandske unggutten nølte i avslutningsøyeblikket og sjansen rant ut i sanden.

Bamba klarte i større grad å isolere Moldes forsvarsspillere, og i det 76. minutt var an kun en presis Molde-takling fra en kjempesjanse til hjemmelaget.

Det kunne blitt så annerledes for KBK, for i det 82. minutt fikk Sørli både rom og tid da han hamret til fra rundt 20 meter. Ballen suste like utenfor Lindes lengste stolpe.

Bare minuttet senere ropte hele Kristiansund Stadion på straffe da Qaka ble lagt i bakken inne i boksen. Dommer vinket spillet videre til stor misnøye fra hjemmelagets supportere.

4104 tilskuere måtte konstantere at det ble ingen ønsket start for Christian Michelsens menn. For flere scoringer skulle det hverken bli til Molde eller Kristiansund. Dermed tar Molde årets første tre poeng etter å ha slått Kristiansund 1-0.