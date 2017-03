Morten Olsen håper på Bendtner-suksess

ANNONSE

Trenerveteranen Morten Olsen håper Nicklas Bendtner kan blåse nytt liv i karrieren med overgangen til Rosenborg.

Bendtner skrev mandag under for trønderne. Olsen, som var dansk landslagssjef i en årrekke, mener det er viktig at spissen viser stor profesjonalitet i sin nye klubb.

- Jeg har snakket mye med Nicklas gjennom de siste ti årene. For meg, og også for ham selv, er det viktig at han lever opp til det som kreves av å være fotballproff, sier Olsen.

- Alle kan jo se at mannen har et potensial. Han skal leve med de forventningene, legger 67-åringen til.

Olsen krysser fingrene for den tidligere Arsenal-spissen.

- Jeg håper i aller høyeste grad at dette er et godt klubbvalg for ham. Det er først og fremst opp til ham selv å få ut potensialet sitt. Og han må unngå skader. Nicklas har vært uheldig med skader tidligere, noe folk ofte glemmer. Skader kan være ødeleggende, poengterer Morten Olsen.

Bendtner spilte 74 landskamper under Olsen i perioden 2006 til 2015. 29-åringen har ikke blitt tatt ut på landslaget siden november 2015, men håper å spille seg inn igjen nå. Norske Åge Hareide tok over stafettpinnen som dansk landslagssjef etter at Olsen ga seg i fjor.

