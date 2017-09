Mourinho: - Kan ikke hvile Lukaku før Zlatan er tilbake

Manchester Uniteds supersvenske er fortsatt ute med en alvorlig kneskade.

Romelu Lukaku har startet Manchester United-karrieren sin forrykende med ti mål på ni kamper for de røde djevlene. Han ankom United fra Everton denne sommeren.

Det kan gå mot veldig mange kamper for den belgiske superspissen. For José Mourinho er nemlig ikke interessert i å hvile belgieren før Zlatan Ibrahimovic er tilbake.

- Uten Zlatan så kan vi ikke rotere på spissplassen. Også fordi Marcus Rashford spillere i andre posisjoner. Inntil Zlatan er tilbake kan vi ikke hvile spissen slik vi gjør i andre posisjoner. Vi kan ikke gjøre det, sa Mourinho på fredagens pressekonferanse ifølge The Mirror.

Belgisk hvile?



Manchester United brukte 75 millioner pund (rundt 800 millioner kroner) på å hente 24-åringen fra Everton. På lørdag venter et oppgjør mot Crystal Palace før Lukaku drar på landslagsopphold med Belgia.

FORTSATT SKADET: Zlatan Ibrahimovic er fortsatt ute etter den alvorlige kneskaden han pådro seg sist sesong.

Der er det ventet at han spiller mot Belgia og Hviterussland. Mourinho sier at han ikke kommer til å be den belgiske landslagssjefen, Roberto Martínez, om å hvile Lukaku.

- Belgia er Roberto Martínez' ansvar. Det er hans avgjørelse om han vil bruke ham eller ikke. På et profesjonelt plan så kan jeg fortelle han hva han skal gjøre, dette er Robertos ansvar, sa Mourinho.

Det er ikke ventet at Zlatan Ibrahimovic er tilbake før i 2018. Også Paul Pogba kan være ute frem til nyttår skal man tro José Mourinho. Dermed hviler et stort ansvar på Lukakus skuldre.

Utvikling



Mourinho fikk ikke Lukaku til å fungere da de var sammen i Chelsea, men imponerer at belgieren har imponert i United.

- Jeg vil ikke snakke om utviklingen hans fordi hvis jeg gjør det så ser ut til at vi har gjort noe fantastisk på tre måneder. Altså, noe han ikke har gjort tidligere i sin karriere, sa Mourinho.

- Det er ikke rettferdig. Dette handler om utvikling, og han har hatt det ved hvert eneste nye steg i sin karriere. Han tok sjansen med begge hendene allerede da han ble utlånt fra Chelsea til West Bromwich, sa Mourinho som er tydelig imponert over Uniteds nummer ni.

Han vil nok også håpe at Lukaku fortsetter den fantastiske formen sin lørdag da tabelljumbo Crystal Palace kommer på besøk til Old Trafford. I skrivende stund ligger Manchester United på andreplass, kun med dårligere målforskjell enn ligaleder Manchester City.

