Avslører at han er klar hvis Champions League-mesterne selger.

Manchester United-manager Jose Mourinho gjør seg klar til supercupfinalen mot Real Madrid tirsdag.

Han åpner nå for en jakt på motstanderes stjernespiller Gareth Bale.

- Dersom Bale spiller denne kampen, er det et bevis på at Real Madrid vil ha ham med videre og at han ønsker å bli. Dersom han vil flytte på seg, vil jeg gjøre et forsøk på å hente ham, sier Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Det er den europeiske supercupen som spilles i den makedonske hovedstaden Skopje. Den er for tiden i et jerngrep av en hetebølge.

Det ventes 34 grader når lagene kommer på banen.

Real Madrid vant UEFAs supercup i fjor ved å slå Sevilla etter ekstraomganger. Da gikk kampen i surt norsk vær på Lerkendal. Det var vel ti grader og plaskregn.

Mourinho bekreftet også på mandagens pressekonferanse at Phil Jones ikke spiller. Klubbens appell etter en suspensjon (krangel med en dopingfunksjonær etter finalen i europaligaen) ble avslått.

- Det ble som vi hadde regnet med, sier portugiseren.

Eric Bailly (rødt kort i europaligaen forrige sesong) var det klart at ikke kunne delta.

Real Madrid har med Cristiano Ronaldo i troppen, og han kan komme til å møte gamleklubben.

United Premier League-åpner søndag. Det skjer hjemme mot West Ham. Real Madrid venter ytterlige en uke og starter La Liga med bortekamp mot Deportivo La Coruña neste søndag.

(©NTB)