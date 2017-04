Mourinho og United fikk sin revansj mot Chelsea

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2-0

Manchester United sendte en melding til resten av Premier League da de beseiret serieleder Chelsea 2-0 på hjemmebane. Marcus Rashford og Ander Herrera bidro med scoringene for hjemmelaget.

Spillere som Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mkhitaryan ble benket av José Mourinho, mens Antonio Conte manglet både Thibaut Courtois og Marcos Alonso i denne kampen.

Blant dem som virkelig stod frem for United var Marcus Rashford. Zlatan Ibrahimovic ble benket til storkampen, men med sin scoring, og generelt gnistrende godt spill for United var det flere som var imponert.

En av dem var legenden Gary Lineker, som tok til Twitter for å hylle unggutten.

Brilliant display from a 19 year old with a wonderful future. Marcus Rashford is special. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 16, 2017

- Fantastisk prestasjon av en 19-åringen med en fantastisk fremtid. Marcus Rashford er spesiell, skriver Lineker på sosiale medier.

En annen som fikk skryt var José Mourinho, som endelig senket sin gamle arbeidsgiver. Blant annet Erik Thorstvedt i TV 2-studioet var imponert over portugiseren.

- Han har veldig dårlig uttelling på hjemmebane, skandaløst, når du begynner å sammenligne med hans forgjengere til og med. Og så har du dette med at det er Chelsea som stikker av med seriegullet, klubben han var gud i, som han nå har blitt en judas i. I tillegg har den klubben fått en ny gud, har høvlet over han og kan se ned på han fra toppen av tabellen. Da er det klart det er utrolig deilig å få denne seieren, sa Thorstvedt i TV 2-studioet.

United skulle vise seg å bli et nummer for store for de helblå fra London. Seieren betyr at Manchester United blir værende på femteplass i Premier League.

- Jeg gir ikke opp på Premier League helt enda. Vi må prøve. Dersom vi er i Europa League, og vi vet at vi ligger for langt etter så må vi endre prioritetene våre. Da kan ikke klandre oss, sa José Mourinho til SkySports, som også hyllet spillerne sine etter søndagens seier.

Chelsea, på sin side, blir fortsatt på toppen av Premier League. Likevel må nok serielederne titte seg over skulderen. Nå er det nemlig bare fire poeng ned til jagende Tottenham på andreplass.

- Jeg synes United fortjente å vinne, fordi de ville det mer enn oss. Det er min feil fordi jeg fikk ikke motivert spillerne mine skikkelig. Vi må ha stor entusiasme, ambisjon og lidenskap for å nå målene våre, sa Chelsea-trener Antonio Conte til SkySports etter kampen.

Stjerneskudd og knokkelkamp



Det ble en tøff start for Chelsea som allerede måtte klare seg uten førstekeeper Thibaut Courtois som skadet seg på trening før kampen. Under oppvarmingen måtte også Marcos Alonso melde pass, og ble erstattet av Kurt Zouma.

Det virket litt som Chelsea bar preg av at de manglet to av sine viktigste spillere denne sesongen, fordi det var United som trykket på fra start på Old Trafford.

Allerede etter fem minutter klarte United og Marcus Rashford å presse Chelsea til en feil. David Luiz mistet ballen på rundt 25 meter, men engelskmannens avslutning ble sleivet utenfor.

To minutter senere skulle Rashford vise sin fantastiske kvalitet. For selv om mange kanskje ville se Zlatan Ibrahimovic i denne kampen viste Uniteds stjerneskudd sin kvalitet.

Ander Herrera vant ballen på midten og spilte Rashford igjennom på utsøkt vis. I løpekamp med Luiz og Gary Cahill var Rashford dominerende og plasserte ballen enkelt i mål forbi Asmir Begovic.

Reprisene vil uansett vise at Ander Herrera fikk ballen sparket i armen før han spilte igjennom Rashford. Dermed er det meget mulig at spanjolen skulle ha vært avblåst.

United gjorde en god jobb med å holde Eden Hazard stille i den første omgangen, og det aller meste skulle handle om knokkelkampen mellom Diego Costa og United-forsvaret.

Ved flere anledninger smalt Marcos Rojo eller Eric Bailly i duell med Costa som selvfølgelig ikke trakk seg. Likevel fikk ikke Chelsea-spissen noen særlig glede ut av de gjentatte duellene.

United var nemlig laget som styrte på Old Trafford, men kom ikke nærmere enn to halvsjanser fra Ashley Young. Uansett viste Rashford seg som et konstant uromoment på topp for hjemmelaget.

Antonio Conte og hans menn virket nesten litt slitne, og slet virkelig med å komme inn i den første omgangen. Det var derfor ingen kjempeoverraskelse at United ledet etter den første omgangen på Old Trafford.

United suser fra



Det skulle ikke bli stort bedre for Chelsea i starten av den første omgangen. I det 49. minutt ramlet nemlig ballen ned til Ander Herrera som hamret til fra rundt tjue meter.

Etter å ha endret retning i beinet på Kurt Zouma dalte ballen over Begovic i Chelsea-buret, og gav United 2-0 første det var spilt fem minutter av den andre omgangen.

Chelsea måtte åpne seg mer og mer i jakten på en redusering, og etter timen spilt fant innbytter Michael Carrick en helt umarkert Rashford. Ungguten hamret ballen mot mål, men traff bare nettveggen.

I det 65. minutt skulle Chelsea vise at de ikke kom til å gi seg uten kamp. Pedro trakk seg innover i banen fra sin høyrekant og fikk hamret et skudd mot mål. Forsøket tok en styring og suste like over De Geas mål.

Rashford var tidvis helt ustoppelig for United. I det 69. minutt var han nær ved å gjøre det umulige da han rev vekk flere Chelsea-forsvarere og hamret ballen mot Begovic' nærmeste stolpe. Heldigvis for de blåkledde var bosnieren kjapt nede og fikk avverget.

United var gode og kompakte i forsvar, og suste på i kontringene. Med ti minutter igjen sendte Mourinho innpå Zlatan Ibrahimovic i et forsøk på å trygge ledelsen.

Det skulle United klare, og José Mourinho og hans menn kunne innkassere tre livsviktige poeng i jakten på en Champions League-plass. Portugiseren vil nok smile ekstra bredt etter å ha fått sin revansj over gamleklubben.