Mourinho pekte seg ut Nordtveit i United-seier

WEST HAM - MANCHESTER UNITED 0-2

Det ble en fin dag sett med Manchester United-øyne da de for anledningen hvitkledde sikret seg en 2-0-seier borte mot West Ham mandag kveld.

United måtte lenge stange mot en kompakt West Ham-mur, men innbytter Juan Mata fant vei i velinga med en herlig avslutning like etter timen spilt. Et drøyt kvarter før slutt hamret Zlatan Ibrahimovic inn Uniteds andre og fjernet all tvil.

Marcud Rashford kom på banen etter drøyt timen spilt og Mourinho innrømmet at han hadde en nordmann i tankene med byttet.

- Vi visste at Nordtveit hadde spilt 90 minutter for 48 timer siden. I den første omgangen måtte han spille mot Lingard, mot Mkhitaryan og måtte forsvare og løpe hele tiden. Rashford spilte kun 20 minutter sist kamp og er naturlig veldig klar og kjapp, så jeg visste han kunne bli viktig, sa United-trener José Mourinho etter kampen.

Det store snakketemaet vil likevel vise seg å være Sofiane Feghoulis utvisning i første omgang. Mike Dean virket ikke i tvil etter 15 minutter da han sendte den algeriske landslagmannen av banen.

Kollisjonen med Phil Jones så fryktelig ut, men flere var enige i at Mike Deans avgjørelse var av det horrible slaget.

- Dette er det ikke mange som forstår mye av. De kommer inn med fart med begge to, men dette er ikke rødt kort. En tabbe av dommeren, og man føler at kampen er ødelagt, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Også TV 2-kommentator Kasper Wikestad var sterkt kritisk til det han hadde sett fra dommer Mike Dean etter kampen.

- Det er denne mannen (Mike Dean) det vil bli snakket mest om, for det er sjeldent man ser et lag bli så til de grader bortdømt i en kamp, sa Wikestad etter siste pipeblås.

En annen som skjønte lite var England-legende Gary Lineker.

That is an absurd red card. Ridiculous decision. Mike Dean has dropped a real Feghouli. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 2, 2017

- Det er et absurd rødt kort. Latterlig avgjørelse, skriver Lineker på sin Twitter-konto etter utvisningen.

En annen som ikke var nådig i sin kritikk av dommer Dean var tidligere Liverpool-back John Arne Riise.

Mike Dean is finished! So so so bad! He gets worse and worse every week. Take the whistle from him please! — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) January 2, 2017

- Mike Dean er ferdig! Så, så dårlig! Han blir bare verre og verre for hver uke. Ta fløyta fra han, vær så snill, skrev Riise på sin Twitter-konto etter Feghouli-utvisningen.

- Jeg mener det du mener og det majoriteten av fotballsupportere mener. Det var aldri et rødt kort, og jeg mener Jones går farligere inn der. Man må se på hvem som takler her, og Feghouli gjør sjeldent slik, sa West Ham-trener Slaven Bilic etter kampen.

United vil nok likevel feire seieren på turen tilbake til Manchester. Likevel forblir de på sjetteplass, men med kun tre poeng opp til Manchester City på tredjeplass.

West Ham, på sin side, ramler ned på tabellen. De befinner seg nå på 13. plass etter 20 serieunder. Dermed begynner nok varselslampene å ringe for alvor for Slaven Bilic.

- Vi gav alt, og jeg sa til gutta at om vi fortsetter å jobbe slik for hverandre så går vi opp på tabellen. Vi forsvarte veldig godt med ti mann og vi hadde kanskje kampens største sjanse på stillingen 0-0, sa West Ham-trener Slaven Bilic etter kampen.

Røde Feghouli



Det var en tett og jevn start på Olympic Stadium i London, der Manchester United tidlig kontroll over banespillet. West Ham, på sin side, satset stort på kontringer med lynkjappe Michail Antonio på topp.

Og selv om gjestene fra Manchester hadde mye av ballen så vartet West Ham opp med den første store sjansen. Manuel Lanzini ble spilt opp av Dimitri Payet på rundt 20 metter etter ti minutter spilt.

Den tidligere River Plate-juvelen var ikke vond å be, og David de Gea ble tvunget ut i strekk for å styre argentinerens forsøk utenfor sin lengste stolpe.

En av de største snakketemaene fra den første omgangen skjedde likevel etter kvarteret da Sofiane Feghouli og Phil Jones kolliderte voldsomt utenfor Man United-boksen.

BAKLOMMA: Mike Dean brukte ikke lang tid på å bestemme seg før han viste ut Sofiane Feghouli.

Jones hylte i smerte og Dean brukte ikke lang tid på å finne frem det røde kortet til den algeriske angriperen. Reprisene viste likevel at avgjørelsen muligens var feil, og at West Hams nummer syv burde blitt på banen.

Det røde kortet gjorde at West Ham falt dypere og dypere inn i egen sone, og de hvitkledde gjestene slet med å bryte ned den kompakte forsvarsmuren som haddeblitt etablert rundt vertenes boks.

I det 35. minutt vart det få som ikke forstod hvordan gjestene ikke tok ledelsen. Zlatan Ibrahimovic sitt innlegg ble slått tilbake inn i boks av Henrikh Mkhitaryan og foran mål stod både Antonio Valencia og Jesse Lingard.

Ecuadorianeren hadde en enkel jobb med å sette ballen i mål, men fant kun West Ham-keeper Darren Randolph. Returen spratt til Lingard som på vanvittig vis klarte å treffe stolpen. Et mirakel at Man United ikke ledet.

HANG ETTER: José Mourinho innrømmet at innbyttet av Marcus Rashford var for å plage norske Håvard Nordtveit.

- Jeg tror ikke jeg har sett noe sykere foran mål i Premier League. I 2008 så vi denne badeballen mellom Sunderland og Liverpool, og dette er ikke helt samme klasse, men det er ikke langt unna. At det ikke blir mål er bare helt, helt sykt, sa Thorstvedt i TV 2-studioet.

I det 37. minutt fikk Ibrahimovic endelig sin sjanse. Han ble spilt nydelig igjennom, men avslutningen fra spiss vinkel var elendig og seilet godt over målet.

West Ham valgte omsider å satse mer fremover mot slutten av omgangen, og til fremmøtte supporterne på Olympic Stadium fikk nok en deja vu-følelse da De Gea reddet et godt skudd fra Lanzini like før pause.

Til voldsom buing fra hjemmesupporterne sendte Mike Dean de to lagene til pause etter 45 meget kontroversielle minutter. Likevel stod det målløst mellom de to lagene på Olympic Stadium.

Innbytterne finner vei



Like etter pause var Cheikhou Kouyaté meget voldsom i sin takling av Mkhitaryan. I det som så ut som en klar forseelse, og muligens verre enn Feghoulis takling i første omgang, holdt Dean kortene i lomma.

I det 60. minutt holdt hele Olympic Stadium pusten i noen sekunder da Lanzini spilte Antonio igjennom alene med De Gea. West Ham-angriperen burde gitt hjemmelaget ledelsen, men De Gea fikk en hånd på ballen.

Antonio hadde grunn til å holde gode i hendene for kun tre minutter senere kombinerte de to United-innbytterne Juan Mata og Marcus Rashford utsøkt, og førstnevnte sendte bortelaget i føringen.

JUBEL: Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic kunne hjulpe for tre nye poeng for Manchester United.

Paul Pogba var meget nære ved å punktere kampen kun få minutter etter da han fikk avslutte fritt fra tjue meter. Avslutningen seilet likevel utenfor Randolphs mål.

Rashford var Uniteds største trussel i den andre omgangen og etter 74 minutter fant han Pogba med en utsøkt ball. Den franske midtbanejuvelen hadde ikke stilt inn siktet sitt denne kvelden, for nok en gang suste ballen utenfor.

Etter 78 minutter skulle avgjørelsen falle. For etter at West Ham ikke fikk klarert unna Ander Herreras skuddforsøk så havnet ballen omsider hos Ibrahimovic. Super-svensken hamret inn sitt 18. mål for sesongen og sikret alle poengene for United.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Olympic Stadium. Vertene vil nok føle seg snytt av en dommerfeil, mens gjestene fra Manchester kan feire sin sjette strake seier i Premier League.