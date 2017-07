Müller slo ut Nadal i uforglemmelig tennisdrama

Gilles Müller (34) fra Luxembourg slo ut selveste Rafael Nadal i en episk tenniskamp i Wimbledon.

Etter å ha rotet bort fire matchballer, kunne Müller omsider sikre avansementet til kvartfinalen da Nadal slo ballen ut halvannen time etter at Müller hadde misbrukt sin første matchball.

– Det var ikke akkurat min beste match mot en motstander som passer meg dårlig. Flott for ham. Han spilte fantastisk, spesielt i femte sett, men jeg kjempet til siste ball, sa Nadal.

Verdenstoer Nadal tok tapet med stil, gratulerte sin overmann og fulgte opp med å signere autografer etter maratonkampen som varte i fire timer og 48 minutter.

– Sliten. Det ble en lang kamp. Jeg ledet med to sett, men Rafa hevet sitt spill og slo tilbake. Jeg hadde fire matchballer som jeg ikke tok vare på. Da er det godt å vinne kampen, sa Müller til Eurosport om hvordan han hadde det etter den uforglemmelige matchen.

Først med 15–13 i femte sett var det utrolige tennisdramaet i London over og en utslitt Müller kunne juble over plass i kvartfinalen. Det er første gang spilleren fra Luxembourg spiller Wimbledon-kvartfinale. Tidligere i år har veteranen vunnet to turneringer.

Müller vant de to første settene 6-3, 6–4. Nadal slo tilbake med å vinne 6-3, 6–4 i de to neste settene. Det femte settet så aldri ut til å ende, før Nadal slo for langt.

– Jeg følte aldri at jeg spilte dårlig i tredje og fjerde sett. Jeg sa til meg selv at jeg bare måtte kjempe for å redde kampen, sa Müller etter sitt livs kamp.

Nadal hadde ikke avgitt et sett på hele 28 Grand Slam-sett, men kom umiddelbart bakpå mot Müller. Kun to tennisspillere har lengre rekker: Roger Federer klarte 36 sett på rad i Grand Slam-turneringer i 2006/07, mens John McEnroe klarte 35 i 1984.

I kvartfinalen skal mandagens overraskelsesmann Müller ut mot kroaten Marin Cilic.

– Jeg har ikke helt forstått hva som har skjedd. Det er en fantastisk følelse. Jeg er bare glad for at det hele er over og at jeg er i kvartfinalen, sa Müller.

(©NTB)