Muntari: – Føles som om jeg er hørt

Fotballprofilen Sulley Muntari er lettet over å ikke bli straffet for det omdiskuterte røde kortet i Serie A-oppgjøret mot Cagliari forrige helg.

Pescara-spilleren ble utsatt for rasistisk hets underveis i kampen, og fikk gult kort av dommeren etter gjentatte ganger å ha gjort ham oppmerksom på hva som foregikk. Da Muntari så forlot banen i protest, ble han tildelt ytterligere et gult kort og således utvist.

Fredag opplyste det italienske fotballforbundets ankedomstol at Pescara-spilleren ikke vil måtte stå over én kamp som følge av det røde kortet. Avgjørelsen kom i kjølvannet av at Muntari-saken har skapt reaksjoner over hele verden.

Rasismeepisoden har til og med nådd FN. Nylig omtalte organisasjonens øverste leder for menneskerettigheter Muntari som «en inspirasjon».

- Nå føles det som om noen endelig har lyttet og hørt meg. De siste dagene har vært vanskelige for meg. Jeg har vært sint og følt meg isolert. Jeg ble behandlet som en kriminell. Hvorfor skulle jeg bli straffet når jeg er et offer for rasisme? Sier Muntari.

Fotballprofilen håper nå at hans sak vil skape presedens for håndteringen av lignende saker i framtiden.

