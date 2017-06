Nå må Johaug og kjæresten bo hver for seg

ANNONSE

32-åringen har hatt et spesielt år. På vannet har roeren fått noen nedturer de siste sesongene, men kom seg til OL i Rio – i singelsculler. Der leverte han til godkjent, men kom sist i semifinalen.

Samtidig har de siste månedene blitt preget av kjæresten Therese Johaugs dopingsak, og Hoff har blitt voldsomt mye bedre på ski. Fana-roeren har vært moralsk støtte og en slags treningspartner for den utestengte superstjernen.

Fakta: Nils Jakob Skulstad Hoff



32 år (født 5. februar 1985 i Bergen). Klubb: Fana Roklubb. Meritter: VM-gull i tungvekts dobbeltsculler med Kjetil Borch i 2013. EM-bronse samme år. Slått ut i semifinalen i OL i 2012. Aktuell: Kjæreste med Therese Johaug, som forklarte seg i CAS tirsdag.

– Advokatene har tatt seg av det juridiske og tekniske. Min rolle er bare å være der, sier Hoff til BA.

Være en kjæreste, rett og slett. Det blir det nok behov for fremover også, men de neste 1,5 årene må paret belage seg på mer pendling og flere kvelder alene. For roeren har legestudier i Bergen å fullføre.

Som gutt var denne karen ifølge egne utsagn en «litt lubben harpespiller». Hoff har tidligere fortalt om hvordan han ble mobbet før kiloene raste av da han begynte å satse på roing. Eventyret startet her på Nordåsvannet. Foto: Einar Lundsør (Bergensavisen)

Ny bane og hederspris

– Da må jeg være her, men det bør ikke by på noen sportslige problemer. Jeg føler det går fint nå, og satser videre, beroliger han.

Torsdag vedtok bystyret i Bergen reguleringsplanen for området rundt Nordåsvannet, og dermed kan endelig banestrekkene legges. De vil antakeligvis stå klare om ett års tid.

– Det er jo på hengende håret for meg! Dette vannet er ideelt på mange måter for et slikt strekk. Klubben og strukturen rundt er allerede basert her. Det gir meg og alle roerne her langt bedre treningsvilkår. Der hadde jeg flaks, smilte Hoff da BA møtte ham på flytebryggen utenfor Fana Roklubbs lokaler sist torsdag.

For kort tid siden fikk han en ny opptur, da han vant den prestisjetunge Filippi Spirit Award for engasjementet hans med studentroing i Bergen, der Hoff er en grunnlegger og sentral skikkelse.

