Nadal: - Lærer mest av å vinne

Tennisstjernen Rafael Nadal, som nylig vant US Open, mener man lærer mer av å vinne enn å tape.

Rafael Nadal var i storslag da han søndag slo sørafrikanske Kevin Anderson i finalen i US Open og sikret seg sin 16. Grand Slam-tittel. I et intervju med nyhetsbyrået DPA sier Nadal at han lærer mest av å vinne, og at han er uenig med dem som påstår at man lærer mest av tap.

– Man lærer mye mer av å vinne hvis man har evnen til å være selvkritisk og er ydmyk nok til å analysere ting.

– Ved å tape sniker det seg inn en tvil, og selvtilliten svekkes. Det er vanskeligere å lære på den måten. Selvsagt kan man lære av det også, men ved seiere, være selvkritisk og hardt arbeid blir alt lettere, sier den spanske tennisstjernen.

Han sier også at rivaliseringen med Roger Federer kun har vært positivt, men at det ikke er denne rivaliseringen som har drevet han gjennom karrieren. Federer er en eneste som har vunnet flere Grand Slam-titler enn Nadal, med 19 totalt.

– Min motivasjon er personlig. Jeg ønsker alltid å bli bedre, og gjøre det jeg gjør best mulig, sier 31-åringen som ikke har planer om å legge racketen på hylla med det første.

(©NTB)

