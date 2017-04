ANNONSE

Det har ingen klart tidligere. Den 30 år gamle spanjolen, som er regjerende mester, møter landsmannen Albert Ramos-Viñolas i søndagens finale.

Der må Nadal finne seg i å være kjempefavoritt.

Spanjolen er også på jakt etter sin første tittel på ATP-touren siden april i fjor. Da gikk han til topps i Barcelona. Skulle det bli seier søndag, vinner Nadal karrierens 70. ATP-turnering.

– Det er nesten vanskelig å tro at jeg igjen er i finalen her. Det er utrolige nyheter for meg, sa Nadal lørdag.

Grusspesialisten har slått Ramos-Vinolas i begge de foregående møtene med landsmannen. Begge ganger møttes de på grus i Barcelona.

29 år gamle Ramos-Vinolas har samtidig imponert stort i Monte Carlo denne uken.

– Han spiller bedre enn noen gang tidligere, og han har vunnet store kamper hele veien, sa Nadal om sin finalemotstander.

