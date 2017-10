Nadal og Federer lett til kvartfinale

Rafael Nadal og Roger Federer er på kollisjonskurs i Shanghai Masters i tennis. Begge tok seg enkelt til kvartfinale torsdag.

Verdensener Nadal tok sin 14. strake seier da han feide Fabio Fognini ut av turneringen med 6-3, 6-1 på bare 63 minutter. Han er ute etter tittelen i en av de få store turneringene han aldri har vunnet.

Federer var enda raskere. Han trengte bare 61 minutter for å slå Alexander Dolgopolov 6-4, 6-2. Fortsetter de to superstjernene storspillet, møtes de mest sannsynlig i søndagens finale.

– Korte kamper er bedre enn lange kamper. Da sparer man krefter og skåner kroppen for slitasje. Jeg vet ikke hvor mange feil jeg gjorde i dag, men det var iallfall få, sa Nadal.

God følelse

– Jeg utnyttet sjansene mine bedre enn i den første kampen her, men jeg har følt meg bra begge dager, sa Federer.

– I dag servet jeg veldig godt, og da blir det korte ballvekslinger.

Nadals neste motstander er bulgarske Grigor Dimitrov, mens Federer møter franske Richard Gasquet.

Turneringen er over for tredjeseedede Alexander Zverev, som mistet hodet og ødela racketen sin da han tapte i tre sett for Juan Manuel del Potro.

Ødelagt racket

Det tyske stjerneskuddet dominerte første sett, men tapte det neste i tiebreak. Etter det avgjørende servebruddet i tredje sett slo han racketen i banedekket, tråkket på den og ga den ødelagte racketen til en tilskuer.

– Jeg forstår ikke at jeg kan tape en kamp hvor jeg får bare ett brudd mot meg på tre sett. Jeg er forbannet, for jeg kunne gjort det veldig bra i denne turneringen, sa Zverev, som i manges øyne er en framtidig verdensener.

Del Potro er en av dem som tror på ham.

– Han har alt som skal til, men han har fortsatt litt å lære. Husker dere da Roger Federer var ung? Han ødela også racketer, sa argentineren.

