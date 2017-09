Nadal takket onkelen for US Open-seier

Rafael Nadal var i storslag da han slo sørafrikanske Kevin Anderson i finalen i US Open søndag og sikret seg sin 16. Grand Slam-tittel.

Spanjolen vant med sifrene 6-3, 6-3, 6–4 over 28.-seedede Anderson.

Nadals andre Grand Slam-tittel for året var som forventet, og 31-åringen viste hvorfor han er ranket som nummer 1 i verden og vant overbevisende.

Nadal vant turneringen også i 2010 og 2013. Nadals 16 Grand Slam-trofeer er kun overgått av Roger Federer (19).

– Det har vært to spesielle uker for meg. Det er utrolig hva som har skjedd i år etter noen sesonger med alvorlige skader og hvor jeg ikke har spilt spesielt bra, sa tennissesset fra Mallorca.

– Jeg spilte på et høyt nivå, og å vinne her i New York igjen, det er utrolig, la han til.

Nadals skadeproblemer holdt ham utenfor verdenstoppen i fjor. I år har han kommet tilbake og vist hvor han hører hjemme. Etter finaleseieren takket han sin trener og onkel Toni Nadal.

– Uten ham ville jeg ikke vært her og spilt tennis. Han ga meg styrke og motivasjon. Da jeg hadde skadeproblemer, kom jeg meg gjennom det på grunn av ham, sa Nadal.

Hyllet Nadal

Høyreiste Anderson viste flere ganger fram sin kraftfulle og presise serve. I første sett holdt begge spillerne servene sine fram til 3–3. I sjuende og niende game stoppet han Andersons serve, samtidig som han holdt sin egen i det åttende gamet.

Det andre settet lignet på det første. I det siste settet brøt Nadal Andersons serve i det første gamet, og spenningen forsvant da Nadal styrte komfortabelt mot seier.

– «Rafa», vi er på samme alder, men jeg har sett opp til deg hele livet, sa Anderson etter at tapet var et faktum.

– Det var en ære å spille mot deg. Du er en av de beste ambassadørene for sporten vår, la han til.

Første finale

Kevin Anderson, som spilte i sin første Grand Slam-finale, fikk serven sin brutt kun fem ganger i løpet av hele turneringen fram til finalen. Nadal brøt den knallharde serven fire ganger til sammen i finalen.

Anderson er den første sørafrikaneren som spiller i en US Open-finale siden 1965. Så sent som i januar var han ranket som nummer 80 i verden, og han har aldri kommet lenger enn til 4. runde i en Grand Slam-turnering.

Sist gang en sørafrikaner vant en Grand Slam-turnering, var i 1981 da Johan Kriek vant Australian Open.

(©NTB)