Nederlandsk avis tok ut Ødegaard og Thorsby på rundens lag

Nordmennene fortsetter å imponere.

Det har vært en fin uke for Morten Thorsby og Martin Ødegaard i Heerenveen. For etter å ha slått Den Haag i den nederlandske Æresdivisjonen er de nå også tatt ut på rundens lag.

Det er den nederlandske storavisen De Telegraaf som har tatt ut nordmennene på laget. Thorsby scoret begge målene i 2-1-seieren mot Den Haag.

Med karakteren 8 er han, sammen med Joris Hendrix fra PSV, den med aller høyest karakter. Ødegaard fikk den nest høyeste karakteren denne uken med 7,5. Den karakteren fikk kun han og Simon Gustafson fra Roda.

Det betyr at de to nordmennene fikk høyere karakter enn blant annet legenden Klaas-Jan Huntelaar (7) i Ajax. Den nederlandske spissen, som kom innpå mot Rosenborg i Europa League-kvaliken torsdag, bidro med en målgivende da Ajax slo VVV-Venlo.

Huntelaar is part of the @telegraaf Eredivisie team of the week. #vvvaja #ajax pic.twitter.com/sj06xTmvfh