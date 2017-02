Nettavisen retter

ANNONSE

Tirsdag publiserte Nettavisen en sak der Ola Lunde ble sitert på hva han mente burde gjøres av grep etter et svakt VM fra de norske skiskytterdamene. Han ble blant annet sitert på at han mente skiskytter-trener Stian Eckhoff burde vurdere sin stilling. I saken blir det presentert som at det var NRK-ansatt Ola Lunde som står bak sitatene, men det er det ikke. Ved en uheldig forveksling av telefonnummer er det hans navnebror, med både lik dialekt, geografisk tilhørighet og med troverdig og inngående kunnskap om skiskyting, men som ikke er verken ansatt i NRK eller tilknyttet skiskytterforbundet, som har blitt sitert i saken.

Feilen ble heldigvis relativt raskt oppdaget, og Nettavisen har valgt å avpublisere saken, samt fjernet delinger fra avisens sosiale medier-kontoer. Samtlige involverte i saken har blitt underrettet og takker for rask og god håndtering.

Nettavisen beklager feilen.