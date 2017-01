NFF har tilbudt Bob Bradley jobben som Norges landslagssjef

ANNONSE

Etter det Nettavisen erfarer så foreligger det et konkret tilbud til Bob Bradley om å ta over det norske landslaget etter Per-Mathias Høgmo. Amerikaneren har stått uten jobb siden han forlot Swansea like før nyttår.

Nettavisen erfarer at Bradley er i tenkeboksen, og har ikke bestemt seg for om han kommer til å ta jobben. Det er fortsatt uvisst når det er ventet at et svar vil komme fra den tidligere Stabæk-treneren.

Møtte Semb

Det skal være stor interesse rundt den amerikanske treneren etter Swansea-exiten, og det skal være flere enn Norge som ønsker Bradley. Han ledet Stabæk til en sensasjonell bronsemedalje i 2015 i en sesong der flere hadde tippet dem som nedrykkskandidat.

Amerikaneren har tidligere snakket varmt om sin tid i Norge, og var denne uken i samtaler med toppfotballsjef Nils Johan Semb på Gardermoen.

- Jeg møtte Semb, men vi snakket ikke spesifikt om jobben som landslagssjef. Det var mer om hva som foregår i norsk fotball. En større diskusjon, sa Bradley til TV 2 tidligere i uken.

58-åringen fikk kun 85 dager som Swansea-trener, og har tidligere erfaring som trener både for det amerikanske og egyptiske landslaget, så vel som treneropphold i amerikanske Chicago Fire og franske Le Havre.

- Likte seg veldig godt



Hans agent, Ron Waxman, bekreftet tidligere til VG hans hans klient ville være interessert dersom landslagsledelsen tok kontakt.

- Bob likte seg veldig godt i Norge, og koste seg i de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget. Bob vil helt sikkert snakke med landslagsledelsen. Det er klart han vil det, og så får man eventuelt se hva det fører til, sa Waxman til VG den gangen.

I sin karriere som landslagssjef har Bradley ledet USA til seier i Gold Cup i 2007, og sølvmedalje under Confederations Cup i 2009.

Nettavisen forsøkte fredag ettermiddag å komme i kontakt med Bob Bradleys agent, Ron Waxman, uten hell.

Nettavisen har heller ikke lykkes å komme i kontakt med toppfotballsjef Nils Johan Semb fredag ettermiddag.