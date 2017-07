NFF nekter å gi innsyn i millionavtalen i Edvartsen-saken

- Det er bare én tenkelig grunn til å holde noe hemmelig, og det er at det ikke tåler dagens lys, sier nylig avgått skøytepresident Rune Gerhardsen til Nettavisen.

ULLEVAAL (Nettavisen): I begynnelsen av mai ble det klart at en av Norges beste fotballdommere, Svein-Erik Edvartsen, ikke får dømme fotballkamper i regi av Norges Fotballforbund (NFF) denne sesongen.

Bakgrunnen var en svært krevende konflikt mellom Edvartsen og NFF. Konflikten ble løst ved at Edvartsen signerte en sluttavtale og i etterkant har det vært spekulert i hvor mye Edvartsen-avtalen er verdt.

Etter det Nettavisen har fått oppgitt av sentrale kilder i NFF skal Edvartsen ha fått like i overkant av 800.000 kroner for å signere sluttavtalen. Dette skal være kompensasjon for tapte inntekter ved at han ikke dømmer mer denne sesongen. Dette utgjør i overkant av 450.000 kroner.





NFF-kilder: Millionavtale

I tillegg skal Edvartsen ha fått en sum på i overkant av 350.000 for ikke å gå rettens vei. I konflikten fikk Edvartsen bistand av stjerneadvokaten John Christian Elden, og toppdommeren fikk også dekket sine saksomkostninger. Fotballforbundet betalte dessuten egne advokater de hyret inn av advokatselskapet Stray Vyrje og Co.

John Christian Elden har bistått toppdommer Svein-Erik Edvartsen i konflikten med NFF.

Totalt har NFF betalt i overkant av én million kroner for å få løst konflikten og dermed unngå rettssak.

- Vi ønsker ikke å kommentere avtalen. Det handler om konfidensialitet og det holder vi på, sier assisterende generalsekretær og økonomidirektør i NFF Kai-Erik Arstad til Nettavisen tirsdag.

Verken Elden eller advokat Magnus Stray Vyrje ønsker å kommentere hvor store deres honorarer har vært.

Nettavisen har to ganger begjært innsyn i sluttavtalen til Edvartsen, men fått avslag av NFF. Ved den siste begjæringen samtykket Edvartsen til åpenhet om sluttavtalen. Dette formidlet han gjennom sin advokat, Elden, som i en mail skrev følgende til Nettavisen:

«Jeg viser til din henvendelse og har snakket med Edvartsen. Han er bundet av klausulen forbundet ville ha med om konfidensialitet, og kan ikke gi deg avtalen. Han har ingen innvendinger mot at du får den fra forbundet dersom de ønsker det.»

Rune Gerhardsen er opptatt av åpenhet i idretten og kritiserer NFF for hemmelighold.

NFF nektet likevel å ha åpenhet om sluttavtalen.

I det siste avslaget begrunner NFF avgjørelsen sin slik, i en mail sendt av kommunikasjonssjef Yngve Haavik, til Nettavisen:

«NFF – både som arbeidsgiver og oppdragsgiver - gir på prinsipielt og juridisk grunnlag ikke innsyn i konfidensielle avtaledokumenter mellom to parter. For NFF er det avgjørende at både arbeidstakere, oppdragstakere og samarbeidspartnere har tillit til at NFF ikke gir ut det vi anser som fortrolig informasjon. Det kan aldri være en del av en åpenhetspraksis og har etter vårt syn ingenting med åpenhetsspørsmålet å gjøre. På generelt grunnlag er det en selvfølge at begge parter i et avtaleforhold forholder seg til det avtalen regulerer, også punktet om konfidensialitet.»

- Umusikalsk

Nylig avgått president i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen, har vært med å kjempe for mer offentlighet i idretten, og at Norges Idrettsforbund (NIF) skulle vise frem de mye omtalte reiseregningene og kvitteringene i forbindelse med OL i Sotsji i 2014 og ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

Han understreker at han ikke kjenner Edvartsen-saken i detalj, men er kritisk til NFFs hemmelighold.

- NFF er den del av NIF, så jeg mener det er umusikalsk at de velger å følge andre regler. Det er bare én tenkelig grunn til å holde noe hemmelig, og det er at det ikke tåler dagens lys. Det finnes bare total åpenhet. Det er ikke noe som heter halv åpenhet. Da må de i så fall kalle det noe annet, sier Gerhardsen til Nettavisen.

Terje Svendsen, president i NFF.

- Hvis det er noen som har noe de skammer seg over bør det hvert fall vises frem i offentligheten. Åpenhet er fundamentet i et demokrati, derfor er dette viktig. Vi må stole på hverandre og unngå at noe blir mistenkelig.

Da NFF-president Terje Svendsen overtok som president i februar 2016 varslet han om at det skulle være «nådeløs åpenhet» i organisasjonen.

- Vi markerte allerede i månedsskiftet april-mai i fjor at åpenhet er viktig og et bærende prinsipp for hvordan vi kommuniserer med omverdenen. Vi ønsker å være så åpen vi kan innenfor de hensynene vi må ta med tanke på personvern og kommersielle hensyn, sier Svendsen til Nettavisen.

- De vurderingene som er gjort i saken til Edvartsen har jeg ikke vært med på, og kan derfor ikke uttale meg om det på sparket. Jeg synes generelt at personrelaterte og arbeidsrettslige forhold skal holdes innenfor organisasjonen.

NFF: - Opptatt av åpenhet

Det siste året har det vært mye debatt om åpenhet i norsk idrett. Da Inge Andersen trakk seg som generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF) ønsket organisasjonen først ikke åpenhet om sluttavtalen. Men Andersen mente åpenhet var viktig og dermed fikk Nettavisen innsyn i avtalen som viste at verdien på var på over tre millioner kroner.

NIF-pampene ble også presset til å vise åpenhet om pengebruken i OL i Sotsji, og i mai ble pengebruken omtalt i media med påfølgende kritikk.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF.

- Hvor viktig er åpenhet for NFF?

- Det at det er vist åpenhet og gitt innsyn i reiseregninger til de aktuelle arrangementene er bra. Dette er helt i tråd med det synet Norges Fotballforbund har forfektet i lang tid, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt til Nettavisen.

- Vi er opptatt av åpenhet i praksis. Det betyr ikke bare reiseregninger, men at hele vår virksomhet er mest mulig åpen og at vi er mest mulig åpen om hva vi gjør. Det gjelder hvilke beslutninger vi tar og om utviklingen av norsk fotball. Det er en selvfølge. Vi jobber helt konkret med å bli mer åpen på alle områder.

Men selv om NFF uttaler seg i flotte ord om åpenhet nekter de altså å gi innsyn i sluttavtalen til Edvartsen.

- Vi forholder oss til det som er helt naturlig i et arbeidsforhold og det er at slike avtaler er konfidensielle.

- Men Edvartsen har via Elden sagt at han ikke har noe imot at avtalen offentliggjøres.

- Det er vi uenig i. Det er av hensyn til de prinsippene vi som arbeids- og oppdragsgiver må forholde oss til. Derfor må vi stå på det prinsippet.

- Mye var ikke bra

Gerhardsen mener åpenhetsdebatten har vært bra for idretten, selv om det har vært ubehagelig å stå i den.

- Hvor viktig mener du det er å ha debatt rundt åpenhet i idretten?

- Slike diskusjoner er alltid berettiget. Åpenhetsprosessen idretten går gjennom har vært krevende og den er uheldig. I eksempelet med NIF viste det seg at det var mye som ikke var bra. Når dette er sagt har debatten om åpenhet vært nyttig for at idretten skal kunne gå videre, avslutter han.

Edvartsen er klar på at han vil dømme toppfotball igjen neste sesong.

- (...). Nå ser begge parter fremover, og Edvartsen jobber for å være tilbake i 2018, har Elden tidligere skrevet i en SMS til Nettavisen.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra verken Elden eller Edvartsen i denne saken.





