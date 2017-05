NFF-sjef Bjerketvedt: - Ingen krisemøter

ANNONSE

Fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt tilbakeviser at det er opprørstilstander i NFF etter Svein-Erik Edvartsen-saken.

NRK meldte onsdag om intern storm og hasteinnkalte møter på Ullevaal stadion.

- Det er helt feil slik det framsettes av NRK og ingen krisemøter, sier Bjerketvedt til NTB.

- Jeg synes det var helt naturlig å informere og redegjøre om dommersaken. Derfor innkalte jeg til møter med ansatteutvalget og også møter med forskjellige seksjoner. Jeg synes det var nødvendig å informere bredt om denne prosessen. Vi kom gjennom det vi skulle i dag (onsdag). Hva som skjer i denne saken i morgen, er det vanskelig å si noe om.

Edvartsen-saken har skapt høy temperatur både innad i NFF-systemet og blant fotballinteresserte landet rundt.

- Jeg er ikke overrasket over engasjementet i denne saken.

- Kunne dere håndtert dommersaken annerledes?

- Vi skulle gjerne sett at den var avsluttet tidligere. Når vi setter oss ned og evaluerer denne spesielle saken, ser vi nok at ting vil kunne vært gjort annerledes, sier Bjerketvedt.

Ikke ferdig

Han sier også at det er kommet kritiske synspunktet på det som ble løsningen i Edvartsen-saken og at hele prosessen er krevende.

Tirsdag ble den betente konflikten rundt toppdommeren forsøkt lagt død ved at Norges Fotballforbund og Edvartsen inngikk avtale om å avslutte sistnevntes kontrakt som toppdommer.

Det betyr at Edvartsen ikke dømmer flere kamper i 2017. NFF sa samtidig ja til å betale Edvartsen i tråd med de forpliktelsene som ligger i fotballdommerens avtale. For kamper i Norge vil det trolig dreie seg om vel 300.000 kroner.

Reaksjoner

Edvartsen, som opplyste at han vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018, fortsetter i jobben som leder av NFFs avdeling for samfunnsansvar.

Det skal mange i NFF-organisasjonen som har reagert sterkt på.

Det er lite trolig at siste ball er sparket i denne saken, og Bjerketvedt har fått en tøff start i jobben. Han begynte i NFF i starten av februar.

I tillegg til Edvartsen-saken er TV-fotballkonflikten uløst.

(©NTB)