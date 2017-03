NFL-leger brøt amerikansk lov, hevder søksmål

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): The Washington Post har fått tilgang til forseglede rettsdokumenter fra et søksmål som tidligere spillere har rettet mot NFL.

«Søksmålet gir et sjeldent innblikk i ligaens forhold til medisiner og hvordan laglegene behandler smerten som uunngåelig kommer fra en tøff sport, slik at spillerne kan være på banen», skriver avisens journalist Rick Maese.

Store mengder

I søksmålet hevdes det at lagene i NFL har brukt smertestillende og betennelsesdempende medisin i et omfang som langt overgår det som tidligere er offentlig kjent.

I løpet av kalenderåret 2012 skal ett lag for eksempel ha gitt ut 5777 doser med betennelsesdempende medisiner og 2213 doser andre medikamenter til sine spillere.

- Det høres ut som en ubegripelig mengde, med ganske risikable medisiner, som i tilfeller som Vicodin kan være meget avhengighetsskapende. Det får det til å lure på om lagenes medisinske apparater var opptatt av spillernes helse eller kun å beholde spillerne på banen, sier direktør Arthur Caplan ved New York Universitys avdeling for etisk medisin til The Washington Post.

1800 spillere



Det er ikke bare den påståtte medisinbruken som kommer opp i et usedvanlig høyt tall, det gjør også selve søksmålet. Hele 1800 tidligere profesjonelle spillere er representert i denne saken mot NFL.

De mener at de er påført varige skader i kroppsorganer og ledd som en konsekvens av upassende og villedende medisinbruk fra NFL-lagenes side.

Føderale lover i USA fastsetter klare retningslinjer for hvordan lag kan behandle og dele ut reseptbelagte medisiner. Disse lovene har flere lag brutt, hevdes det i søksmålet. Der beskrives det i detalj hvordan lagledere og ligaens representanter ble gjort oppmerksomme på misbruk, slurvete loggføring og lovbrudd, som de enten reagerte tregt på eller ignorerte.

De forseglede rettsdokumentene inneholder vitnemål fra medisinsk personell hos flere NFL-lag. Pittsburgh Steelers’ klubblege Anthony Yates fortalte i sitt vitnemål at «majoriteten av klubbene i 2010 lot trenere kontrollere og dele ut reseptbelagte medisiner selv om de ikke burde ha gjort dette», skriver The Washington Post.

Kompromitterende e-post



Papirene viser også til en e-post som sportsterapeut Paul Sparling hos Cincinnati Bengals skrev i august 2009, der han spurte mottageren «Kan du be kontoret ditt sende meg en kopi av ditt sertifikat fra DEA ( Drug Enforcement Administration) på faks?» og forklarte at «Jeg trenger det til mitt arkiv før NFLs «pilletellere» kommer for å se om vi gjør ting riktig.». Sparling forsikret mottageren med «Slapp av! Jeg er ganske dyktig i å holde dem unna sporene.».

Verken Bengals eller Sparling har kommentert dette overfor The Washington Post.

- Disse påstandene er uten substans og ligaen og klubbene vil fortsette å forsvare seg iherdig mot disse påstandene, sier ligaens talsmann Brian McCarthy til avisen.