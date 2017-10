NFL-stjerne mister sponsorer etter sexistisk kommentar

Nå er det kanskje ikke så morsomt lenger, Cam Newton?

NEW YORK (Nettavisen): Reporter Jourdan Rodrigue hos The Charlotte Observer spurte onsdag NFL-stjernen Cam Newton under en pressekonferanse om løpsmønstrene til mottaker Devin Funchess.

- Det er morsomt å høre en kvinne snakke om mønstre, svarte Newton leende.

Han gjentok at det var «morsomt».

Rodrigue unngikk en konfrontasjon der og da, men svarte senere på Twitter at «jeg synes ikke det er «morsomt» å være en kvinne og snakke om ruter. Jeg synes det er jobben min».

Cam Newton: “It’s funny to hear a female talk about routes.”



Uh, that’s a really, really bad way to answer a legitimate question. (video via https://t.co/NOdIiKyJCb) pic.twitter.com/MaS4KVjuSV — Max Marcilla (@MMarcilla98) 4. oktober 2017

I don't think it's "funny" to be a female and talk about routes. I think it's my job. — Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 4. oktober 2017

Carolina Panthers’ quarterback er en av de største stjernene i ligaen og kommentaren har fått enorm oppmerksomhet her i USA.

I en uttalelse via avisen The Charlotte Observer til New York Daily News, forteller Rodrigue at hun snakket med Newton etter pressekonferansen, men at han ikke ba om unnskyldning da.

Dette gjentok hun på Twitter:

- Jeg snakket med ham etterpå og det var verre. Jeg valgte å ikke dele det, fordi jeg har faktisk en jobb å gjøre i dag og det er en jobb han ikke vil forhindre meg i å utføre, skrev Rodrique onsdag ettermiddag.

NFL har hatt sine problemer med kjønnsroller, eksempelvis med flere tilfeller av at spillerne deres har utøvd vold mot sine kvinnelige partnere i hjemmet, men tok raskt avstand fra Cam Newtons kommentarer.

- Disse kommentarene er helt enkelt gale og respektløse til de eksepsjonelle kvinnelige reporterne og alle journalistene som dekker ligaen vår. De reflekterer ikke ligaens syn, sier talsmann Brian McCarthy.

Cam Newton har også mistet sponsorstøtte som en følge av dette, melder CNN. Oikos Yoghurt gjorde det torsdag klart at selskapet «er sjokkert og motløs» av oppførselen hans og vil ikke lenge samarbeide med Newton.

I en video som han postet på Twitter natt til fredag, norsk tid, ber han om unnskyldning.

- Jeg er en mann som forsøker å være en positiv rollemodell og forsøker å bruke min plattform til å inspirere andre. Jeg tar fullt eierskap til alt som følger med dette. Det jeg gjorde, var ekstremt uakseptabelt. Jeg er en far til to vakre døtre og forsøker å lære dem at de kan gjøre og bli hva de enn måtte ønske, sier Newton.

- Det faktum at jeg under denne prosessen har mistet sponsorer og utallige fans, gjør at jeg innser at det egentlig er jeg som er vitsen. Jeg har fått en verdifull lærdom gjennom dette. Og til alle unge mennesker som ser dette; jeg håper at dere også lærer noe her. Ikke vær som meg. Vær bedre enn meg, sier Newton, før han ber alle journalister, kvinner og mødre om tilgivelse.

