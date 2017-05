NHL: Blues tente semifinalehåpet

ANNONSE

Nashville Predators hadde sjansen til å avgjøre kvartfinaleserien mot St. Louis Blues i NHL-sluttspillet lørdag, men måtte se seg slått 1–2 på bortebane.

Etter fem kamper i best av sju-serien leder Predators nå 3–2. Blues har dermed fortsatt muligheten til å sikre seg plass i semifinalene.

Etter en målløs første periode sendte Dmitrij Jaskin St. Louis-klubben i ledelsen seks minutter ut i midtperioden lørdag. James Neal utlignet så for Predators i overtallsspill.

Da Jaden Schwartz prikkskjøt inn sitt fjerde mål i sluttspillet kunne Blues-fansen likevel puste lettet ut.

Hjemmelagets målvakt Jake Allen ble kåret til kampens beste spiller etter å ha stått for 21 redninger.

I lørdagens andre kvartfinaleduell i NHL-sluttspillet koblet Anaheim Ducks et grep på duellen mot Edmonton Oilers med 4-3-seier. Det måtte forlengning til for å avgjøre kampen. Der ble Corey Perry matchvinner for Ducks, som nå leder 3–2 i kamper.

(©NTB)