Nikita Baranov er klar for Kristiansund

ANNONSE

Kristiansund har signert den estiske landslagsstopperen Nikita Baranov. Baranov, som står med 16 kamper for det estiske landslaglaget, ankommer fra Flora Tallinn.

Den nyopprykkete Eliteserie-klubben har lenge forsøkt å signere Baranov, men det var usikkerhet rundt de økonomiske rammene. Nå har de klart å samle inn over 500.000kr for å få igjennom avtalen.

LES OGSÅ: Her er vinterens overganger i Eliteserien

- Kristiansund Ballklubb kunne ikke klart dette uten hjelp fra et engasjert næringsliv, og våre lidenskapelige supportere. Dette er helt fantastisk og essensielt for at Baranov nå spiller i KBK, skriver klubben i sin pressemelding.

Hovedtrener Christian Michelsen har også uttalt sin glede over å kunne ønske 24-åringen velkommen til Nordmøre.

- Klubben har signert en landslagsspiller. Dette sier litt om nivået vi er på nå. 2017 kommer til å bli et spennende år med høyt nivå og store øyeblikk ute på banen, sier Michelsen til Kristiansunds hjemmeside.

Baranov blir dermed Kristiansunds femte anskaffelse denne vinteren. Tidligere har klubben hentet Christoffer Aasbak, Sean McDermott, Benjamin Stokke og Henrik Gjesdal.

Kristiansund serieåpner hjemme mot Molde i Eliteserien 1. april kl 18.00.