REISER HJEM: VM er over for denne gang, for Stina Nilsson. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Nilsson har reist hjem fra VM

Stina Nilssons sølvspurt på stafetten ble det siste hun gjorde under Lahti-VM. 23-åringen stiller ikke til start på den avsluttende tremila.