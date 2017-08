Nord-Korea vil ha Norway Cup-motstandere på besøk

Inviterer til gjenkamp, trening og besøk i Nord-Korea.

De nordkoreanske jentene fra Pyongyang International Football Academy feide all motstand av banen på J14-nivå i Norway Cup, og tok med seg pokalen hjem fra Ekebergsletta i sommer.

Med 43-0 i målforskjell kjørte de over flere av lagene de møtte, og imponerte stort under den årlige turneringen på Ekeberg. Nå har de lyst til å spille mot norske lag igjen, denne gang i Nord-Korea.

- Dette er spam-mail



Via et reisebyrå har laget invitert flere lag de møtte i Norge til å besøke dem i Nord-Korea.

- Vi er invitert over til å spille en kamp, men det er hovedsaklig snakk om et besøk og trening. De skriver også at vi skal få se det daglige livet i Nord-Korea, sier Marius Lystad, som har ansvar for jentefotballen i Heming.

TRODDE DET VAR SPAM: Marius Lystad i Heming trodde invitasjonen fra Nord-Korea var tull.

Også Lambertseter, som tapte for nordkoreanerne i finalen, har fått muligheten til et besøk i det asiatiske landet.

- Vi har fått en invitasjon til å reise til Nord-Korea, som er stelt i stand av en nordmann i Sør-Korea, som gjerne vil at vi skal komme ned og besøke disse jentene igjen på skolen deres, og å være med dem. Det er særdeles spennende, sier Hege Røsholm, trener for Lambertseter J14, til Nettavisen.

De begge ble overrasket da forslaget kom tikkende inn. Lystad forteller han knapt kunne tro sine egne øyne da invitasjonen fra nordkoreanerne dukket opp i innboksen hans.

- Mailen tikket inn 9.50 på søndag. Det aller første jeg tenkte var «dette er spam-mail», og så leste jeg igjennom og skjønte at det ikke var det. Så måtte jeg lese igjennom en gang til for å være sikker, og dette virker ordentlig, sier Lystad.

Senere søndag kveld fikk Heming-jentene beskjed, og deres reaksjon var ikke til å ta feil av.

- Vi fortalte dem det i går, og de var i fyr og flamme. De synes dette er kjempekult og elsket invitasjonen, sier Lystad.

Kostbar tur



Røsholm sier at de ennå ikke har fortalt sine jenter om invitasjonen, da det fortsatt er usikkert om de får det til.

- Dette blir ingen billigtur. Det er først en flybillett til Kina, og så koster det jo noe å reise fra Kina og med opphold. Vi har svart at dette er særdeles interessant, og jeg tror ikke finner billettene på Restplass, for å si det sånn. Vi vil jo få det til, fordi det er en opplevelse for livet, for dette er jo noe utenom det vanlige. Vi må prøve å få noe sponsormidler til dette, og kanskje mye også, sier Røsholm.

Hun er uansett klar på at hun ser veldig positivt på muligheten til å reise til Nord-Korea.

- Jeg synes dette er dødskult! Vi klarte å spille oss til en finaleplass i Norway Cup, og jeg følte jo at vi gjorde en kjempekamp mot dem. Så det er gøy å spille fotball i Lambertseter, og det er jo ekstra gøy når vi får noen bonuser som dette.

HÅPER PÅ TUR: Lambertseter-trener, Hege Røsholm, håper de kan få reise til Nord-Korea.

Også Lystad er usikker på om det blir mulig å få til en slik tur.

- Jeg tror invitasjonen kommer litt fordi de tror vi kan reise dit sånn helt uten videre. Skal vi til Nord-Korea så må vi finne på noe lurt for å finansiere det. Men det er klart det er spennende, sier Lystad.

Må være trygge



Lystad forteller også at de må gå en runde internt i Heming med tanke på mulig en tur til det omstridte diktaturlandet.

- Vi har jo betenkeligheter, så vi må snakke om dette og undersøke tilbudet. Vi må være trygge på sikkerheten til jentene. Jeg vet ikke nok om dette, og har ikke satt meg inn i det. Intensjonene er jo gode, så dette virker spennende, sier Lystad.

Røsholm sier at hun har tenkt over statusen i Nord-Korea, men ser ikke på det som et kjempeproblem.

- Jeg har snakket med et par av foreldrene for å sjekke stemninga, og reaksjonen er at så lenge det er ambassader og anerkjente reiseoperatører, så drar vi jo ikke på ferie alene. Det er et system som gjør at vi kommer trygt inn og trygt ut. Det er mye spenninger i verden, men om man bare skal leve etter om hvorvidt ting er skummelt eller ikke, så får du ikke gjort noen ting, sier Røsholm.

INVITASJONEN: Dette er invitasjonen som har poppet inn i innboksene til de norske klubbene som spilte mot det norkoreanske landslaget.

De nordkoreanske jentene anses et nasjonalt landslag i sin aldersklasse, og dominerte stort mot jevnaldrende i Norway Cup. Heming ble slått 5-0 av nordkoreanerne i åttedelsfinalen, og i finalen vant laget med sifrene 2-0.

Nord-Korea er også regjerende verdensmestre for jenter både på U17- og U20-nivå.

- Hvis vi tenker teknisk, utholdent og tempo var de desidert det beste J14-laget jeg har sett. Vi matchet dem fysisk og da vi spurtet i tidlig press så vi gode ut. Så fort det dabbet av så tok de helt over, og var fullstendig overlegne, sier Lystad.

De er i første omgang invitert til å komme på besøk påsken 2018, men med mulighet for et senere besøk.