NFL: Alek Torgersen er klar for det øverste nivået i amerikansk fotball. Foto: Del Mecum/csm/rex/shutterstock (Shutterstock)

Nordmann klar for NFL-klubb

Alek Torgersen har skrevet under for Atalanta Falcons i amerikansk fotball. Den norske quarterbacken ble hentet like etter at NFL-draften ble avsluttet.