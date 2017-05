Norge banket Slovenia i hockey-VM

ANNONSE

SLOVENIA - NORGE 1-5 (0-3, 1-1, 0-1)

De norske hockeygutta tok en sterk 5-1-seier over Slovenia i gruppe B av hockey-VM i Frankrike. Mathis Olimb, Ken André Olimb, Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg og Patrick Thoresen stod for scoringene for Norge.

De tre første målene kom allerede i den første perioden, og de norske hockeygutta suste over slovenerne tidlig i kampen. Siden jevnet det seg ut, men Norge var aldri spesielt truet av slovnerne.

Robert Sabolic skapte likevel ny spenning i oppgjøret i den andre perioden for Slovenia, som manglet blant annet stjernespiller Anze Kopitar i dette mesterskapet.

I siste periode fikk Patrick Thoresen æren av å runde av for nordmennene da han hamret inn 5-1 for de norske gutta.

- Det er 5-1 til Norge! Takk skal dere ha, gutter! Dette er herlig å se på, sa en tydelig imponert Jørgen Klem fra Eurosports kommentatorboks.

Seieren betyr at Norge hopper hele veien opp til andreplass i gruppe B i hockey-VM. På torsdag venter Tsjekkia til dyst i Norges fjerde kamp.

Det norske laget er forøvrig også det beste laget i undertall, hvilket landslagstrener Petter Thoresen er veldig fornøyd med.

- Det er veldig bra at det blir nevnt, for det er nesten katastrofe at jeg ikke nevner det, sa en tydelig fornøyd Thoresen, som var fornøyd med at hans gutter hadde levert en disiplinert opptreden mot Slovenia.

Totaldominans



Norge startet best i Paris, og kontrollerte spillet tidlig mot Slovenia. Dermed skulle det ikke ta spesielt lang tid før de norske herrene kunne juble over den første scoringen.

For allerede 05:57 inn i den første omgangen slo Patrick Thoresen pucken inn foran mål, og Mathis Olimb fikk stå helt alene. Linköping-spilleren gjorde ingenting feil, og gav Norge 1-0

Nordmennene dominerte store deler av den første omgangen, og selv om Slovenia gjorde sitt for å ødelegge så var det Norge som på ny skulle juble.

Slovenerne fikk nemlig ikke spilt seg ut av egen sone, og på ny jobbet Thoresen inn pucken for de norske gutta. Igjen var det Olimb, men denne gangen bror Ken André, som stod klar og satte inn 2-0 for de norske gutta.

- Den rekka, vi kan jo ikke forandre på den nå, den er jo superbra, hylte Eurosport-kommentator Jørgen Klem. Den norske førsterekka hadde tidvis spilt Slovenia ut.

Og mer skulle det bli i den første omgangen. Kristian Forsberg så nemlig ut til å være på vei utover i banen, men fikk lagt all vekt bak skuddet og klinket pucken i mål halvannet minutt før pause.

- Vi scorer tre mål, men vi mister pucken litt mye. Vi må spille enklere og raskere og få pucken bak dem. Men selvfølgelig er jeg fornøyd med å lede 3-0. Jeg har sagt til gutta at vi må være mer nøye, sa landslagstrener Petter Thoresen til Eurosport etter den første omgangen.

Ny spenning



I den andre omgangen virket det litt som Slovenia hadde våknet. De leverte kanskje ikke de største målsjansene, men det var langt mer jevnspilt enn i den første.

Likevel var det de norske gutta som hadde god kontroll på spillet, og virket nærmest en scoring i Paris. Til syvende og sist skulle det vise seg å gjøre en forskjell.

Aleksander Reichenberg ble flott spilt opp av Jonas Holøs på høyresiden, og raidet forbi det som var av slovenske forsvarere. Storhamar-spilleren stod for en helt fantastisk scoring da han sendte Norge opp i 4-0.

Da alt så rosenrødt ut for Norge, og de norske gutta muligens burde kontrollert inn firemålsledelsen, så viste slovenerne at de ikke kommer til å gå ned uten kamp.

Med kun sekunder på klokka spilte de seg herlig opp, og Robert Sabolic fikk stå alene og prikke inn reduserignen fra høyrekanten. En flott scoring av 28-åringen som skapte ny spenning på vei inn i den siste perioden.

Det skulle uansett aldri vise seg å bli spesielt spennende i den siste perioden. Slovenia trykket på, men solid og kompakt norsk forsvarsspill gjorde at de norske gutta tok en stor seier i hockey-VM.

Helt på tampen fikk Patrick Thoresen æren av å runde av en herlig norsk dag i hockey-VM ved å dunke inn 5-1 bare sekunder før full tid. En fantastisk norsk hockey-dag i Paris.

Seieren betyr at Norge hopper hele veien opp på andreplass i gruppe B i hockey-VM, tre poeng bak Canada.