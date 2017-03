Norge fortsatt ubeseiret i Golden League

ANNONSE

De norske håndballjentene tok sin sjuende strake seier i Golden League-turneringen da de vant 30-27 mot Russland i franske Le Mans torsdag.

Flere av EM-gullvinnerne fra desember manglet i den norske troppen til Golden League-turneringen, men de norske jentene ledet likevel 14-13 til pause i åpningskampen mot Russland torsdag.

Györ-proffene Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø var på banen for Norge, det samme var deres kommende lagvenninne og landslagskaptein Stine Bredal Oftedal i 30-27-seieren.

- Vi slipper inn litt for mange mål, men vi vinner og det er veldig gøy. Vi har en del gode prestasjoner i dag også, sa Nora Mørk til TVNorge.

- Det er lett å komme inn i dette landslaget og alle finner rollen sin. Det er flere av som presterer bra i dag, la hun til.

Norge klarte imidlertid aldri å kvitte seg helt med de russiske jentene, noe fire straffebom før halvspilt andre omgang var med på å bidra til.

Nora Mørk med soloprestasjon

Oftedal fant lillesøster Thea Mørk som sendte Norge opp i en tremålsledelse til 23-20, men etter en russisk timeout og en kraftsalve fra Jevgenij Trefilov utlignet russerne 18 minutter ut i den andre omgangen.

Da tok Thorir Hergeirsson, som ble kåret til verdens beste dametrener i 2016 tidligere på dagen, timeout.

Islendingens peptalk fikk de norske jentene inn på det rette sporet, og Nora Mørk kontret Norge foran etter en god soloprestasjon.

Kapteinen hinket av banen

Norge, med hele troppen i aksjon, så ut til å ha god kontroll, men de russiske jentene snek seg opp i ryggen med 27-28 få minutter før slutt.

Norge klarte likevel å ro i land en 30-27-seier. Marta Tomac satte inn et straffekast som kampens siste mål.

Seieren var Norges sjuende strake i Golden League. Denne sesongen har Norge tidligere vunnet alle sine kamper i turneringsrundene, både i Danmark i oktober og i Stavanger i november.

Dårlige nyheter for Norge er at Oftedal hinket av banen med tydelige smerter to minutter før slutt.

Norge møter vertslandet Frankrike lørdag, før de avslutter denne runden av turneringen med kamp mot Danmark søndag.

(©NTB)