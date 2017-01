Norge klare for semifinale

ANNONSE

NORGE - UNGARN 31-28

De norske håndballherrene er klare for en historisk semifinale i håndball-VM etter 31-28-seier over Ungarn. Dette er Norges første semifinale i et VM-sluttspill i håndball for herrer.

Anført av Espen Lie Hansen, som noterte seg for seks scoringer for de norske herrene, kjørte Christian Berges menn over Ungarn fra første minutt.

- Vi får jo en frisk Espen, vi har ligget og spart han i håp om at han skulle komme som en kule og det gjør han til gangs i starten. Nå er jeg bare vanvittig glad, sa landslagstrener Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Torbjørn Bergerud vartet opp med flere viktige redninger i den andre omgangen, hvilket la mye av grunnlaget for at de norske herrene opprettholdt ledelsen.

- Han er helt fantastisk, og står med selvtillit. Da er han en av verdens beste. Mentalt er han vanvittig sterk og det var mange som sa at vi hadde keeperproblemer før mesterskapet, det har da ikke, sa Berge etter kampen.

Selv tror Bergerud at Norge nå kan gå hele veien.

- Vi kan gå til finalen og ta gull, vi kan jo det! Vi har jo ikke tapt i sluttspillet enda, så vi har muligheten. Vi har en sinnsyk selvtillit og moral, sa Bergerud til TV 2.

I semifinalen venter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Kroatia som spilles senere tirsdag kveld.

Høyt tempo



Norge suste i gang i et voldsomt tempo anført av Espen Lie Hansen og Kristian Bjørnsen. Etter de første ti minuttene ledet Norge 7-2 over et tydelig rystet ungarsk lag.

Danskenes overmenn i åttedelsfinalen prøvde stadig å knappe inn på den norske ledelsen, men Christians Berges taktikk om kjappe angrep etter innsluppet mål så ut til å virke. Norge svarte Ungarn gang på gang.

Også i undertallet virket Norge patente og tapte aldri store deler av ledelsen sin, til tross for undertallet. Ungarerne kom aldri nærmere enn å ligge under med fem mål mot de norske herrene.

Mot slutten av den første omgangen klarte likevel klarte Ungarn å jobbe inn 13-8 etter 25 minutter. Som et slags punktum på den ungarske flyten hamret Eivind Tangen inn 14-8 med et vanvittig skudd.

Norge klarte å sette en stopper for stjernespiller Laszlo Nagy. Ungarernes talisman noterte seg kun for én scoring i den første omgangen, hvilket kom på hans eneste skuddforsøk.

Ungarn virket likevel overivrige mot slutten av omgangen og Norge utnyttet dette til punkt og prikke. Med to scoringer på det siste minuttet kunne de norske herrene ta med seg 17-10 til pause.

- Det var en drømmestart for Norge. Vi slipper inn kun ti mål, og vi jobber utrolig tøft kollektivt, sa TV 2-ekspert Randi Gustad i studio i pausen.

Bergerud låser igjen



Starten av den andre omgangen var preget av et vanvittig tempo der Ungarn så ut til å ville sjokkere nordmennene ved å ta en side ut av deres egen bok. Etter hver norsk scoring svarte Ungarn umiddelbart.

Likevel slet Ungarn med å stoppe det norske angrepet, og da Torbjørn Bergerud låste igjen buret, så kunne Kristian Bjørnsen og Bjarte Myrhol gi Norge 23-14 etter 37 minutter spilt.

- Dette er klasse, Bergerud, dette er verdensklasse, hylte Harald Bredeli i TV 2-stuidoet da Bergerud vartet opp med en fantastisk redning i undertall.

Nordmennene var i undertall ved flere anledninger i den andre omgangen, men med en patent Bergerud helt bakerst fortsatte Norge å imponere. Midtveis i den andre omgangen vant Norge med både én og to i undertall.

- Dette er ellevilt, dette er helt ellevilt og Ungarn er presset til time-out mot Norge, hylte Bredeli i TV 2s kommentatorboks da Sander Sagosen dunket inn 26-16 i favør Norge.

Sluttspurt til liten nytte



- Har vi mer krefter? spurte landslagskaptein Bjarte Myrhol i time-outen med rundt ti minutter igjen, og svarte var et ruvende «ja!» fra de norske gutta. Sekunder senere satte Kristian Bjørnsen inn sitt fjerde mål, og Norge ledet 29-20.

Ungarn gav ikke opp, og både Bence Banhidi og Gabor Csaszar virket å finne formen utover i den andre omgangen. Likevel var sluttspurten forgjeves mot et norsk lag som nektet å gi slipp på semifinaleplassen.

De ungarske herrene spiste opp Norges ledelse og med seks minutter igjen var stillingen 29-23. Magnus Jøndal passet på å øke den norske ledelsen kort tid etter.

Den endelig spikeren i kista kom uansett fra Torbjørn Bergerud som reddet Richard Bodos skudd fra distanse med litt under fem minutter igjen. 22-åringen stod med 14 redninger på 40 skudd for Norge.

Ungarn fortsatte å angripe og forsøke å kutte ned den norske ledelsen, og mot slutten av omgangen virket det litt som realiteten gikk opp for de norske gutta, og at seieren var i boks.

Da sluttsignalet gikk, hadde Ungarn spist opp store deler av den norske ledelsen og 31-28-resultatet var kanskje ikke helt reflekterende av kampen. Likevel er de norske herrene klare for sin første semifinale i håndball-VM.