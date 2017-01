Norge måtte trekke laget fra stafetten

ANNONSE

Daniel Stocks sykdom gjør at Norge må trekke 2.-laget i langrennsstafetten i Ulricehamn. FIS-regler stopper Norge fra å bruke smører Christian Nordkvelde.

- Daniel Stock må dessverre stå over dagens stafett grunnet sår hals. Stock erstattes av vår skismører Christian Nordkvelde, meldte medieansvarlig Gro Eide søndag morgen.

Litt senere kom beskjeden om Norge måtte trekke laget.

- Løpere må ha under 60 FIS-punkter for å få starte i verdenscupstafett. Nordkvelde har ikke dette, og vi må dessverre trekke Norge 2. Dette er selvsagt svært beklagelig for gutta på det norske 2.-laget, sa Eide.

I Frankrike før jul brukte Norge smører Lars Høgnes i La Clusaz. Da var verken FIS eller Norges Skiforbund klare over regelen.

Både kvinner og menn skal gå verdenscupstafetter i langrenn i svenske Ulricehamn søndag. Stock skulle i aksjon for Norges andrelag sammen med Mathias Rundgreen, Mattis Stenshagen og Simen Andreas Sveen.

Stock går for Thomas Alsgårds lag Team LeasePlan. Han fikk sent klarsignal for å gå i Ulricehamn, men finnmarkingen klinket til med femteplass og ble nest beste norske løper fra lørdagens 15 kilometer.

Mathias Rundgreen vant lørdagens norgescuprenn i Lillehammer og ble hastesendt til Ulricehamn for å gå stafetten. Nå ble det ingen start på ham i det hele tatt.

