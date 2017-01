Norge til historisk VM-finale etter håndball-thriller

ANNONSE

NORGE - KROATIA 28-25 (e.e.o):



Semifinalen i håndball-VM ble et drama uten like for de norske håndballgutta. Etter ekstraomganger er de norske håndballherrene klare for finale etter å ha slått Kroatia 28-25.

I ekstraomgangene fulgte lagene hverandre tett, men de norske herrene nektet å la seg stoppe. Kroatenes utvisning i den andre ekstraomgangen skulle vise seg å bli avgjørende.

- Man var vel innom en del følelser i denne kampen her. Vi får jo ikke kampen helt i vårt spor, men all ære til gutta Vi hadde så vanvittig lyst på dette, det synes jeg lyste igjennom, sa landslagstrener Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Bergerud ble helten

Da Bjarte Myrhol banket inn 28-25, var det ingen tvil lenger. Den norske benken eksploderte, og det samme gjorde TV 2s kommentator-team.

- Det er helt ellevilt! Norge skal spille VM-finale, hylte Bredeli i boksen idet tiden rant ut for de kroatiske herrene.

- Jeg har drømt om dette så sinnsykt lenge, det har vært min største drøm å kunne oppleve noe slik med et landslag. Jeg hadde med meg familien min i dag og hadde en tegning fra sønnen min der han tegnet meg med en medalje. Den skal henges opp i stua, sa Bjarte Myrhol til TV 2 etter kampen.

- Dette er det største man kan oppleve som håndballspiller, sa Myrhol.

HELTEN: Torbjørn Bergerud ordnet ekstraomganger for Norge.

Finaleplassen satt langt inne. På stillingen 22-22 fikk Kroatia straffekast etter at tiden i den andre omgangen hadde gått ut. Scoring der ville avgjøre semifinalen til Kroatias fordel.

Frem gikk Zlatko Horvat, som hadde sjansen til å sende håndball-stormakten til nok en mesterskapfinale. I mål ventet en mesterskapsdebutant fra Norge.

- Han redder! Torbjørn Bergerud! Herlighet for en keeper, hylte Harald Bredeli i TV 2s kommentatorboks da 22-åringen fra Drammen vartet opp med en klasseredning.

Selv forklarte Bergeud at han ikke kjente presset like godt som alle rundt seg. Og på takk fra TV 2 Jon Hartvig Børresen for strafferedningen var ikke 22-åringen snau.

- Bare hyggelig, svarte Bergeud med et bredt glis før han forklarte hva som egentlig går igjennom hodet i situasjoner som den.

- Jeg liker de situasjonene der. Jeg har jo alt å vinne og ingenting å tape. Det var helt sinnsykt, jeg hadde bestemt meg for å gå til den siden lenge før han kom opp til merket, sa Bergerud til TV 2.

Nå venter en historisk VM-finale på søndag for de norske herrene, som møter Frankrike i Paris. Norges herrelandslag i håndball har aldri tidligere spilt VM-finale.

FØLELSESREGISTERET: Christian Berge var igjennom alle følelsene under semifinalen mot Kroatia.





Målfattig før tempoendring



Det ble en vanskelig start på kampen for både Norge og Kroatia, men det var verdensmesterne fra 2003 som best i gang. Etter syv minutter ledet Kroatia 2-0, mens nordmennene gang etter gang stanget i den kroatia muren.

Bjarte Myrhol satte Norges første etter åtte minutter, men innledningen ble i stor grad preget av utvisninger og kroatisk dominans. Spesielt Domagoj Duvnjak var god i startfasen for Kroatia.

Slik som i kvartfinalen mot Ungarn, fortsatte Norge å prøve å vri opp farten i angrep, og utover i omgangen slet kroatene med å holde tritt med de norske herrene.

Espen Lie Hansen leverte to kjappe scoringer og kroatene mistet kontrollen over kampen. Midtveis stod det 6-6 og Norge fortsatte å jage sine kroatiske motstandere.

EUFORI: Bjarte Myrhol satte inn kampens siste scoring.

Christian Berges taktikk med å ta motstanderne før de rekker å sette forsvaret virket igjen å fungere, for hver gang Kroatia scoret så svarte Norge umiddelbart.

Selv i undertallet var nordmennene dødelig effektive i det offensive spillet. Eivind Tangen leverte omgangens mest imponerende scoring da han sendte Norge i føringen med 10-8.

Kroatia virket som de hadde klart å spise seg innpå ledelsen da Luka Sebetic satte inn 10-11, men få sekunder senere hadde Magnus Gullerud hamret inn 12-10.

Resultatet skulle stå seg inn til pause, og etter en veldig rufsete start leverte Norge til kjent stil. Etter de første 30 minuttene var det Kroatia som stod med ryggen til veggen.

Selv om Norges angrepsspill tok seg opp i kampen, var det noe annet imponerte TV 2-ekspert Randi Gustad.

- Jeg vil trekke frem midtforsvaret med Gullerud og Tangen. De holder Kroatia nede på ti mål. Det er veldig, veldig bra og slik må det fortsatte i andre omgang, sa en imponert Gustad i pausen.

Thriller



Som i den første omgangen var det Kroatia som kom best i gang. Allerede etter tre minutter hadde håndball-giganten fra Balkan spist opp Norges ledelse.

Norge fortsatte sitt vanvittige angrep anført av Sander Sagosen, og kampen lå lenge og vippet mellom en tomålsledelse til Norge, og kroatisk utligning. Ivan Stepancic hamret inn 15-15 etter ni minutter av den andre omgangen.

Kroatene fortsatte å kjempe med nebb og klør og 15-13 ble til 15-16 etter de første ti minuttene for Norge. Til slutt måtte landslagstrener Berge ta timeout for å få orden i troppene.

- Hør hva jeg sier nå, innledet Berge sin timeout med, og det kan tyde på at hans ord gav mening for de norske håndballgutta. Kun sekunder etter hamret Sander Sagosen inn 16-16.

Kroatia angrep gjerne i syv mot seks ved å ta ut keeper, og de norske herrene så tidvis usikre ut på hvordan å håndtere undertallet. Duvnjak hamret inn 18-16 midtveis i den andre omgangen.

BLOKK: Eivind Tangen skjøt hull i den kroatiske muren ved flere anledninger.

I det som begynte å utarte seg til en håndball-thriller, var det nordmennene som begynte å få overtaket med ti minutter igjen av kampen.

Målene kom ikke kjapt, men etter kroatiske angrepsfeil og utvisning ordnet Gullerud, Sagosen og Magnus Jøndal norsk 19-18-ledelse. Slik som tidligere i kampen ga ikke Kroatias opp, og få minutter senere var det kroatene som tok ledelsen.

Hvis det var Norge som slet med utvisninger i den første omgangen, så var ikke Kroatia mye bedre i den andre. Etter 25 minutter i den andre omgangen, hadde Norges motstandere notert seg for fem to-minuttere.

- Tro på dette gutter, det er mulig, sa Berge i timeouten med under to minutter igjen av kampen. I det påfølgende angrepet hamret Sagosen ballen i mål. Med 22-22 hadde Kroatia ballen sist i kampen.

Med fem skeunder igjen på klokka rullet kroatene opp et angrep, og på vei inn i feltet ble det blåst straffe. Tiden rant ut, og kroatene hadde muligheten til å sikre finale med semifinalens siste skudd.

Det ville ikke Torbjørn Bergerud ha noe av, og stoppet Zlatko Horvat med det siste skuddet i ordinær tid. Dermed var det duket for ekstraomganger i Paris.

Bergerud startet den første ekstraomgangene med en kjemperedning, men med Christian O'Sullivans utvisning, ordnet Marko Mamic og Horvat 24-22.

Begge lag hadde slått tilbake etter å ha ligget under i ordinær tid, og ekstraomgangene var ingen forskjell. Etter at nordmennene fikk tilbake fullt lag, ordnet Kent Robin Tønnesen og Magnus Jøndal 24-24 inn mot den andre ekstraomgangen.

JUBEL: Nå kan de norske håndballgutta glede seg til finale mot Frankrike.

Eivind Tangen hamret inn 26-25 for Norge med rundt to minutter igjen av den andre ekstraomgen. Og vondt skulle bli verre for kroatene, som fikk Luka Stepancic på sin tredje to-minutter, og dermed rødt kort.

Tønnesen hamret inn 27-25 med litt over et minutt igjen, og Kroatia skulle spille resten av kampen med én mann mindre. Og da klarte rett og slett ikke kroatene å henge med.

Bjarte Myrhol fikk æren av å avgjøre kampen med kampens absolutt siste skudd, og hallen i Paris jublet over de norske herrene som nå er klare for sin første VM-finale.