Norges plass på FIFA-rankingen sjokkerer Daniel Nannskog: - Det er forjævlig!

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): En sen svensk utligning gjorde at Norge fortsatt må vente på sin første seier under Lars Lagerbäck. Den svenske landslagssjefen er fortsatt ubeseiret hjemme på Ullevaal.

En som har veldig troen på den svenske 68-åringen er Daniel Nannskog. Den tidligere storscoreren fra Stabæk så mye positivt fra det norske landslaget tirsdag.

- Jeg synes det er mye interessant, og jeg tror det blir bra med Lagerbäck. Man må være tålmodig, men det jeg synes det finnes ting som er bra, sier Nannskog til Nettavisen.

Håp

Skåningen, som jobber som fotballekspert på svensk SVT, så flere typer han tror det norske landslaget må bygge videre på mot de neste kvalifiseringene.

- Moi Elyounoussi på kanten er en spiller som tør å bryte mønsteret, jeg liker også Mats Møller Dæhli som er en liten tekniker som kan finne på det uventede. Med Mats så vil jeg at det skal gi mer uttelling, i dag hadde han en heading som nesten gikk inn. Jeg skulle likt å se mer sluttprodukt fra han, sier Nannskog som også trekker frem en gammel kjenning.

- Anders Trondsen har jeg selv trent i Stabæk, og er en annen kar jeg liker. Han har en fin venstrefot og et blikk for spillet, så det finnes en god fremtid.

Han tror uansett at det norske landslaget har begynt å vise litt hva som bor i dem den siste uken, og at de siste opplevelsene fort kan brukes både som inspirasjon og motivasjon for Lars Lagerbäcks menn.

- Jeg håper man tar nye steg hele tiden, dette var en OK start å bygge videre på. Kampen mot Tsjekkia, spesielt i andre omgang, var bra. Så det finnes håp!

Sultent Norge - og FIFA-sjokket

Selv om Norge var helt på nivå med Sverige under dagens kamp stiller Nannskog spørsmål rundt innstillingene til sine landsmenn på Ullevaal tirsdag kveld.

- Det var et Norge som virket mer sultne enn hva Sverige var. Jeg synes det virket litt som Sverige gikk inn med litt dårlig innstilling, det var ikke det trykket vi har sett i Janne Anderssons mannskap tidligere, sier Nannskog.

Han tror at opplevelsen mot Frankrike, og den fantastiske seieren på overtid, fort kan ha hatt en litt uheldig effekt på Janne Anderssons menn.

- Jeg tror ikke de undervurderte Norge, men jeg tror kanskje det har smøget seg inn en liten metning etter Frankrike-kampen. Man har kanskje gått litt i feriemodus, men det kan være nyttig med slike kamper som dette der man blir røsket litt tak i og påmint at man må ha rett innstilling og legge ned meterne for å få best resultat, sier Nannskog.

Et lite glimt bort på FIFA-rankingen vil uansett foreslå at det er klasseforskjell mellom de to nasjonene. For mens Sverige ligger på 34.plass, så må man helt ned på 87. plass for å finne Norge.

Det er blant annet syv plasser bak Færøyene. Det sjokkerer Nannskog.

- Det visste jeg ikke! Ligger de bak Færøyene? Det er jo forjævlig! Det er jo fryktelig å høre, sier Nannskog, som ikke helt klarer å holde latteren tilbake når han får presentert det faktumet av Nettavisens journalist.

- Dette burde vi virkelig ikke le av. Noen ganger må man kanskje le litt, men det må man jo rette på! Færøyene får definitivt ikke ligge foran Norge. Det må man rette på med en gang!