Norsk EM-gull i bryting

- Dette var utrolig stort. Nå har hun vist at hun er best. Hun slo tidligere i konkurransen regjerende verdensmester og europamester. I finalen slo hun bryteren som hun tapte for i OL-kvalifiseringen, sa sportssjef Anders Hestdalen til NTB.

Bullen fikk det første poenget på en passivitetsadvarsel til motstanderen. Motstanderen svarte med to poeng på et armkast. Et slikt kast er vanligvis verdt fire poeng, men den norske jenta klarte å lande på magen slik at det bare ble to poeng.

Så var det den norske bryterens tur til å få en advarsel mot seg, og det så stygt ut med tanke på norsk seier.

Bullen slo derimot tilbake og utlignet til 3–3 på en nedriving. Gullet gikk til Bullen ettersom hun fikk de siste poengene.

Marginer

- Det er små marginer som avgjør slike kamper helt i toppen, sa Hestdalen.

Bullen, som konkurrerer i 58-kilosklassen, vant 10–9 mot Emese Barka fra Ungarn i semifinalen. Cherdivara-Esanu slo tyske Laura Mertens 4–2.

I semifinalen gikk Bullen hardt ut og gikk fullstendig tom det siste minuttet av kampen. I finalen hadde hun derimot en litt annen taktikk.

- Landslagstrener Lotta Andersson hadde lagt en litt bedre taktikk i finalen, og den lyktes hun med, sa sportssjefen.

Revansj

Tidligere fredag slo Bullen ut Natalja Sinisjin fra Aserbajdsjan i kvartfinalen. Hun slo i tillegg Katarzyna Madrowska fra Polen i kvalifiseringen.

Det var Bullens tredje EM-medalje på seniornivå. I fjor tapte hun finalen mot Sinisjin, og i 2015 ble det ble bronse.

20-åringen er fra Fredrikstad. (©NTB)