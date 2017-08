Norsk rekord for Warholm i Diamond League

Likevel ble det bare andreplass for Karsten Warholm i torsdagens Diamond League-finale. Det var hans første løp siden det sensasjonelle gullet i VM.

Med tiden 48.22 havnet Warholm på andreplass bare slått av Kyron McMaster fra Jomfruøyene.

Det var karrierens raskeste løp fra den norske VM-helten. I VM-finalen vant han på 48.35.

– Det var veldig kult å skvise ut den (den norske rekorden). Det var målet, sier Warholm til NRK.

– I dag møtte jeg han som ble disket (McMaster) i VM. Jeg er veldig fornøyd med en solid andreplass, legger han til.

Warholm kjørte på fra start, men måtte gi tapt for McMaster på oppløpet. Han slo imidlertid sin største rival, amerikanske Kerron Clement, som havnet på fjerdeplass. Kariem Hussein fra Sveits tok tredjeplassen.

Warholm har blitt en yndling etter VM-gullet på 400 meter hekk. Onsdag holdt han pressekonferanse før Diamond League-finalen i Zürich torsdag.

På spørsmål om han blir ofte gjenkjent på gaten i Norge etter bragden i London og hva han synes om det, svarer Warholm at han synes det er hyggelig, men slitsomt.

– I Norge har vi ikke så mange gullmedaljevinnere. For meg er det hyggelig, men samtidig veldig slitsomt. Men det er dette vi jobber for. Det er kjekt å bli gjenkjent for det man har oppnådd. Jeg setter pris på det, men jeg trenger også en pause. Jeg kjenner det på kroppen, sa han videre.

Han løper NM i Sandnes til helgen. Da nærmer sesongen seg slutten. Det har vært fantastiske måneder for unggutten.

