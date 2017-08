Norsk stortalent signerer for Ajax

Skal på legesjekk.

Den norske 19-åringen Dennis Johnsen nærmer seg en overgang til Ajax. Det bekrefter hans tidligere klubb, Heerenveen, på deres offisielle hjemmesider fredag ettermiddag.

De skriver at nordmannen skal til Amsterdam på legesjekk, før han så signerer på en kontrakt for den tapende Europa League-finalisten fra sist sesong.

- Det er svært uheldig at vi mister et talent som Dennis før han rakk å få sin debut. Som klubb har vi gjort alt vi kan for å beholde ham, men dessverre var ikke det mulig. Selv om vi skulle sett han bli lengre, så ønsker vi ham alt det beste i Ajax, sier Heerenveen-direktør Gerry Hamstra til hjemmesiden.

Dennis Johnsen per direct van #Heerenveen naar Ajax https://t.co/pqKfP492WJ — Heerenveen Citytweet (@HeerenveenNL) August 11, 2017

Johnsen, som ankom den nederlandske klubben fra Rosenborg i 2015, har imponert stort under sesongoppkjøringen for Heerenveen. Han hadde ett år igjen av kontrakten sin med klubben.

Dermed mister Martin Ødegaard og Morten Thorsby sin norske lagkamerat til en av de store ligarivalene i nederlandsk fotball.