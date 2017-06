Norske Petter fikk drømmedag med Mourinho: - Kan kun oppsummere han med ett ord

ANNONSE

Petter Skogsletten fikk mandag muligheten til å lære av en av sine fremste idoler. Det unge trenertalentet fra Stovner i Oslo hadde nemlig selveste José Mourinho som sin lærer.

24-åringen studerer på idrettsfakultet ved universitetet i Lisboa, der han deler klasserom med elever fra blant annet storklubbene Benfica og Paris Saint-Germain. Denne uken var det desiderte høydepunktet å ha Manchester United-treneren som sin lærer.

- Han vandret mye inn og ut mens vi rigget oss opp med PC-er osv. Han hilste på oss, og var veldig lett og ledig. Vi kjente at stemninga bygget seg opp, og var veldig nervøse, sier Skogsletten til Nettavisen.

Les mer: Norsk 24-åring blir lært opp av Mourinho

Mesterplanen



Men selv om Mourinho kanskje virket skummel til å begynne med, viste han fort en annen side av seg selv ikke alle får erfare.

- I media har vel mange et bilde av han som arrogant, men vi fikk lære han å kjenne som kjempeåpen. Han ble igjen etter klassen for å ta bilder og skrive autografer. Vi kunne fint ha stilt flere spørsmål etter seansen, men vi var jo alle litt sjokkert over at vi stod der med han, sier Skogsletten.

- Denne dagen med Mourinho var utrolig, å få møte den treneren jeg har sett opp til mest, er del av en hel pakke jeg er fryktelig imponert over. Jeg storkoser meg. Jeg kan kun oppsummere han med ett ord; fantastisk.

Mourinhos store tema ble Manchester United og Europa League-finalen mot Ajax. Der fikk elevene et innblikk i hvordan Mourinho systematisk hadde jobbet med en plan for å slå nederlenderne.

- Han brukte tre av ti dager inn mot finalen der han delte opp forberedelsene med angrep og defensivt mot Ajax, samt hvordan de skulle jobbe med dødballer. Der skulle de først ha et kort videomøte og så trening, sier Skogsletten, som også forteller at spillerne fikk utdelt bilder av Ajax-spillernes handlinger, slik at de var forberedt på alt.

Skulle stoppe dansk juvel



Selv hadde ikke Mourinho gått glipp av noe som helst i sitt grunnarbeid for å slå Ajax.

- Det er fokus på alt fra høyde på spillere, til hvordan de posisjonerer seg og hver eneste fase i spillet. Han fokuserte mye på motstander, sier Skogsletten, som også fremhever at Mourinho hadde en plan for hvordan å demme opp for Ajax' danske stjernespiller.

ANALYSE: José Mourinho viste frem og forklarte sin taktikk mot Ajax i Europa League-finalen.

- Han hadde analysert alt av Kasper Dolberg. Hvordan han likte å bevege seg, hvordan de ønsket å spille han opp, hvordan han spilles igjennom på kant, sier Stovner-gutten.

Les mer: Petter Skogslettens egen fotballfaglig blogg

Men selv om Mourinho hadde forstått hvordan han skulle stoppe Ajax, hadde han også sett at det var flere punkter han selv kunne angripe. Blant dem var å isolere Marcus Rashford ute på kant, mens Marouane Fellaini skulle bruke fysikken sin mest mulig.

Herreras finale-grep



Se Ander Herrera gi Henrkh Mkhitaryan instrukser øverst i bildet i videovinduet over. Klipp brukt med tillatelse fra Discovery.

Det var uansett en annen spiller Mourinho snakket høyt om. Ander Herrera har vist seg som en viktig brikke i Uniteds system denne sesongen, og det fikk elevene høre.

- Mourinho snakket mye om Herrera, og sa at han er en av de smarteste spillerne han har hatt i løpet av karrieren sin, sier Skogsletten. Mourinho fortalte også om cornertrekket som avgjorde finalen. Og som han selv ikke hadde planlagt!

Før kampen hadde Mourinho nemlig gjort det klart at Henrikh Mkhitaryan skulle ligge utenfor boksen på offensive dødballer, og demme opp for Ajax dersom de skulle komme på kontring.

- Plutselig tok Herrera tak i Mkhitaryan og sendte han inn foran keeper, mens Herrera skulle ta plassen utenfor boksen. Mourinho sa han ble så frustrert at han rev tak i fjerdedommeren og sa «hva i helvete er det som foregår?»

EN AV DE SMARTESTE: José Mourinho tok seg tid til å hylle Ander Herrera.

Det Mourinho senere hadde forstått var at Herrera hadde notert seg noe selv ikke United-treneren hadde husket på.

- Det viste seg at Herrera hadde tatt ansvar i situasjonen. Grunnen var at Mkhitaryan hadde et gult kort, så om Ajax plutselig satt inne en kontring, og Mkhitaryan hadde felt spilleren, så hadde han blitt utvist med en 1-0-ledelsen.

I tillegg til å hindre potensiell katastrofe på en kontring imot ledet også Herreras trekk til United-jubel. For på samme corner pirket Mkhitaryan inn Uniteds andre scoring i kampen.

- Mourinho sa at han er utrolig glad for å ha slike spillere som kan ta tak i situasjoner på egenhånd og justere, sier Skogsletten.

Sjokkerte Mourinho



Etter at den portugisiske stjernetreneren hadde gått igjennom sin analyse og tanker, fikk elevene muligheten til å stille spørsmål. Da Petter kom til ordet, satte han en støkk i United-treneren.

- Det var litt moro, for da jeg spurte Mourinho om hans sesong i United kunne du se at han følte seg litt ukomfortabel, og måtte tenke seg grundig om. Han la mest trykk på at han hadde lagt lista for høyt, og måtte endre ting slik at spillerne kunne få enda større selvtillit. Det var hans nøkkel, sier Skogsletten.

54-åringen hadde nemlig ikke lagt skjul på at selv om han hadde kommet til en klubb med stor prestisje, så matchet ikke spillerne helt det samme nivået.

- Han mente at med klubbens posisjon i fotballverdenen, så tilfredsstilte ikke spillermaterialet helt det bildet. Han så at det kom til å ta litt tid å få bygget ut den troppen han ønsker. Vi går nok inn i et sommervindu der det kan skje en del, sier Skogsletten.

Og elevene hadde forsøkt å lure ut av Mourinho hva de kan vente inn portene på Old Trafford denne sesongen.

- Han ville ha inn litt «friskt blod» til sommeren. Det han sa var at han gikk ut på markedet for å se etter noe nytt, friskt blod, og kanskje ikke bare ungt blod, som kan tilfredsstille hans krav, sier Skogsletten, som også mener at Mourinhos kroppspråk ikke var til å ta feil av.

- En må se han i person når han snakker om dette. Han geiper og smiler litt til oss når han sier slikt. Du skjønner fort at han synes han må ha en bedre tropp.

En av de man allerede vet at blir å finne på Old Trafford til neste sesong er Victor Lindelöf. Lørdag ble det klart at Benfica-spilleren blir Manchester United-spiller om kort tid.

Fundamentalisten



Det var uansett personen Mourinho elevene fikk et virkelig innblikk i. For selv om mange har oppsummert han som en selvopptatt type, er Mourinho selv av en annen oppfatning.

- Han snakket mye om at han har gått fra å være en rigid trener med et eget perspektiv der han ville kjøre sitt eget løp, til å bli en mer pragmatisk trener som tilpasser seg motstanderen i større grad, sier Skogsletten.

Mange har gjerne oppfattet Mourinho som en trener som kun vil ha tingene gjort på sin måte, men 54-åringen selv mener han har endret sin tankegang betraktelig gjennom trenerkarrieren.

ARROGANT: José Mourinho mener han har endret seg mye i trenerkarrieren.

- Vi kom veldig innpå begrepet «fundamentalist» og hvor sterk fundamentalist du kan være som fotballtrener, og til egen filosofi. Der mener Mourinho at han har endret seg veldig, veldig mye fra da han var yngre, forteller Skogsletten.

- Han sa selv at han var fersk i yrket, og at han nå ser tilbake på «unge Mourinho» som arrogant. Han føler at han har blitt mer åpen for andre perspektiver i senere år.

Det er uansett ikke til å komme unna at portugiseren, i stor grad, legger vekt på resultatene, uansett om det skulle bety en kynisk tilnærming.

- Han fokuserer ikke lenger på at ting skal være så komplisert eller vakkert. Ting skal være enkelt, objektivt, pragmatisk og forståelig. Så lenge man får frem de resultatene man ønsker, så ser ikke han på resten som et problem, sier Skogsletten.

Portugiseren legger uansett flere faktorer til grunn for hvorfor han har blitt så suksessfull.

- Han snakker om hvor viktig det er å ha en akademisk bakgrunn, for både å forstå alt av grunnprinsipper i idretten, følelser, det psykologiske og fotballkunnskaper generelt. Han mener at dette er noe av det viktigere han har, og er mye av grunnen til hvorfor han har lykkes såpass i fotballen.

Men selv etter nesten tre tiår som fotballtrener, så er det én ting Mourinho fortsatt føler på hele tiden.

- Til tross for at han har vært i gamet i så lang tid, så fortalte han at han føler på presset. Han har jobbet i 27 år, og kjenner det fortsatt, sier Skogsletten.

Blitzregnet



Uansett var det nok Skogsletten som kjente mest press i de første øyeblikkene med den portugisiske trenerlegenden. For på vei til klasserommet dukket det opp noe helt uventet.

- Vi hadde vært inne i klasserommet tidligere på dagen, men jeg måtte noe vanvittig på do. Da jeg var ferdig, så var Mourinho det første som møtte meg i døra. Han kom gående utenfor toalettet, og jeg fikk helt sjokk, sier Skogsletten.

Dermed vandret norske Petter bare få meter bak en av verdens mest profilerte fotballtrenere på vei mot klasserommet. Og kort tid etter skulle han få en smakebit på oppmerksomheten en person som Mourinho får.

OPPMERKSOMHETEN: Det blir fort mye kameraer rundt José Mourinho. Det fikk Petter Skogsletten merke.

- Hele pressekorpset til Portugal hadde jo samlet seg inne på universitetsbygget, og jeg stod rett bak han. De knipsa bilder, og jeg prøvde bare å komme meg unna, sier Skogsletten, som kunne reflektere over en dag med mye lærdom, minner for livet og et innblikk i livet som venter dersom han skulle ta seg inn blant de største trenerprofilene i verden.

- Det gikk fra rolig tilværelse på toalettet, til blitzregnet med José Mourinho. Det hadde jeg aldri sett for meg at jeg skulle være med på!